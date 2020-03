NATIXIS : Credit Suisse abaisse son objectif de cours

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Credit Suisse a réduit son objectif de cours de 4,40 euros à 3,50 euros et confirmé sa recommandation Neutre sur Natixis en raison de pertes importantes pour les fonds H2O AM. Alors que H2O ne représente qu'environ 3 % des actifs sous gestion de Natixis pour l'année fiscale 2019, le bureau d'études souligne que le gérant a représenté environ deux tiers des 627 millions d'euros de commissions de performance, et le consensus sur les 314 millions d'euros de commissions de performance pour 2020 semble vulnérable.Le broker a réduit ses prévisions de bénéfice par action de 17% pour 2020 et de 6% pour 2021 et 2022.