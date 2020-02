Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Goldman Sachs a relevé son objectif de cours de 5,6 euros à 5,9 euros et confirmé sa recommandation d’Achat sur Natixis. Le bureau d’études a relevé ses estimations de bénéfice par action de 2% pour la période 2020-2024 après avoir pris en compte des revenus plus élevés, mais aussi des coûts et des provisions plus importants. Il a également intégré un meilleur niveau du capital.