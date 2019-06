NATIXIS : H2O cède une partie de ses obligations privées non notée et déprécie le solde

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

H2O a annoncé avoir vendu une partie de ses obligations privées non notées. Le gestionnaire d'actifs précise que ces cessions ont été réalisées sur la base d'une évaluation reçue par des banques internationales. Il a par ailleurs déprécié le solde des titres dans ses portefeuilles; conformément à la réglementation UCITS, réduisant ainsi leur valeur de marché globale en dessous de 2% des actifs sous gestion.Suite à cette dépréciation, déclenchée par des articles de presse qui ont asséché la liquidité du marché et élargi les écart cours acheteur- cours vendeur, les fonds de H2O seront valorisés avec une décote située entre 3 % et 7 %.Le gestionnaire d'actifs a enfin décidé de supprimer tous les droits d'entrée pour tous les fonds jusqu'à nouvel ordre.