NATIXIS : HSBC n'est plus à l'Achat

HSBC a abaissé sa recommandation d’Achat à Conserver et son objectif de cours de 6 euros à 4 euros sur Natixis après la chute de plus de 10 % de l’action en raison de l’inquiétude à propos de H20. À ce stade, le bureau d'études préfère attendre la réaction des investisseurs dans les fonds H2O. Les sorties de fonds, les ventes forcées de positions de placement peu liquides et la détérioration des rendements découlant de la baisse des valorisation à la valeur de marché peuvent devenir un cercle vicieux, souligne-t-il.L'analyste insiste sur le fait qu'il n'y a aucune raison de croire que cela se produit chez H2O. De même, HBSC estime ne pouvoir justifier une recommandation d'Achat sur Natixis tant que cette incertitude persiste.De façon plus générale, l'acquisition réussie de boutiques de gestion d'actifs afin d'accroître les bénéfices, qui sont associés à des PER plus élevés, a été l'un des principaux piliers de la recommandation du broker." La confiance dans la capacité de la direction à mettre en œuvre cette stratégie de croissance inorganique peut maintenant être remise en question ", ajoute HSBC.