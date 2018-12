NATIXIS : IM regroupe 3 de ses affiliés spécialisés en private equity pour créer Flexstone Partners

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Natixis Investment Managers annonce le lancement de Flexstone Partners, société de gestion qui regroupe trois de ses affiliés spécialisés en private equity : Euro-PE, Caspian Private Equity et Eagle Asia. Eric Deram, précédemment fondateur et Directeur Général d’Euro-PE, est nommé Directeur général de Flexstone Partners.Cette annonce fait suite aux récents développements de Natixis Investment Managers dans les stratégies alternatives et les actifs réels, notamment l'acquisition de MV Credit, spécialiste européen de la dette privée et le lancement d'une offre en co-investissement dans la dette privée sur les actifs réels - immobilier, infrastructures et aviation - par son affilié Ostrum Asset Management et la Banque de Grande Clientèle de Natixis.Flexstone Partners gère et conseille au total 6,7 milliards de dollars d'actifs et s'appuie sur une équipe internationale de plus de 40 experts du private equity, répartis dans des bureaux à Paris, New York, Singapour et Genève. Flexstone Partners est spécialisée dans la sélection et l'accès aux meilleurs gérants de private equity, dette privée, immobilier et infrastructure - en Amérique du Nord, Europe et Asie. La société est également signataire des Principes pour l'investissement responsable (PRI) des Nations Unies.Elle s'adresse aux investisseurs institutionnels (fonds de pension, compagnies d'assurance, fondations, institutions financières et " family offices ") à travers le monde.Jean Raby, Directeur Général de Natixis Investment Managers a déclaré : " Avec le lancement de Flexstone Partners, nous rassemblons les expertises de certains de nos affiliés de private equity et créons pour nos clients du monde entier un point d'accès unique à une offre complète de services, conseils et solutions internationales en private equity ".