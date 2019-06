NATIXIS : JPMorgan dégrade à Neutre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

JPMorgan a abaissé sa recommandation de Surpondérer à Neutre et son objectif de cours de 5,30 euros à 3,90 euros sur Natixis à la suite de l’importante décollecte d’H2O. Le bureau d'études s'inquiète que l'actuel flux d'informations négatives autour de H2O ait un impact sur la performance de l'activité de gestion d'actifs et, plus important encore, conduise à d'autres questions sur la gestion des risques et la gouvernance, après les pertes sur les dérivés en Corée au quatrième trimestre. Il a ainsi augmenté son coût des fonds propres à 10,3%.L'analyste a réduit ses estimations de bénéfice par action ajusté de 13% en moyenne entre 2019 et 2021, principalement en raison de la baisse de la contribution de H2O ainsi que d'hypothèses de collecte nette plus pessimistes sur le reste de l'activité de gestion d'actifs.S'agissant de H2O, il ne prévoit aucune commission de performance ni sur les trois derniers mois de 2019, ni sur les deux années suivantes. L'analyste faisait auparavant l'hypothèse d'une contribution d'H2O de 150 millions au bénéfice net du groupe par an.En conséquence, sa prévision de dividende passe à 30 cents par action au cours des trois prochaines années contre respectivement 36 cents, 38 cents et 40 cents.