NATIXIS : JPMorgan reste Neutre

JPMorgan a confirmé sa recommandation Neutre et son objectif de cours de 4,30 euros sur Natixis après l’annonce des résultats du quatrième trimestre. Le bureau d’études observe qu’ils ont dépassé les attentes de 16% grâce à la gestion d’actifs et à la banque de financement et d’investissement. La première activité a bénéficié de commissions de performance qui ont atteint 265 millions d’euros. Son profit ajusté avant impôts a ainsi dépassé le consensus de 24%. Dans la seconde, l’activité taux et la banque de financement ont fait mieux que prévu.