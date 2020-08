NATIXIS : La valeur du jour à Paris - NATIXIS en tête du SBF 120 grâce au changement de directeur général et à sa collecte

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Natixis (+7,17% à 2,226 euros) est bien accroché à la première place du SBF 120, les pertes plus lourdes que prévu de ses activités actions étant compensées par une collecte record en gestion d’actifs et l’arrivée inattendue d’un nouveau directeur général. François Riahi, qui occupait ce poste depuis juin 2018, est remplacé par Nicolas Namias, qui était auparavant à la tête de la direction générale Finance et Stratégie. Ce changement de leadership intervient en raison « de divergences stratégiques concernant les options du futur plan de Natixis ».Jefferies s'attend à ce que Nicolas Namias s'attaque aux problèmes de rentabilité et de profil de risque de la Banque de financement et d'investissement.Depuis le début de l'année, cette dernière accumule les mauvaises nouvelles. En février, Natixis avait lancé un avertissement sur ses résultats 2020 en raison d'un problème de couverture sur des dérivés actions, puis a essuyé deux trimestres de lourdes pertes sur ses métiers actions.Entre avril et juin, elle a enregistré dans cette spécialité une perte de 174 millions du fait principalement de l'annulation de dividendes (143 millions d'euros) à la suite de la pandémie de Covid-19. La banque a cependant précisé ne plus attendre de risque lié aux annulations de dividende sur le second semestre.Du fait de ces déboires, Natixis va réduire son expositions aux dérivés actions en se recentrant sur les réseaux du Groupe BPCE et les clients stratégiques de Natixis. Les revenus Equity post-projet pourraient atteindre environ 300 millions d'euro par an, projet qui devrait également se traduire par des économies de " charges importantes ".Conséquence de cette contreperformance dans les actions et de la hausse du coût du risque, passé en un an de 104 à 275 millions d'euros, la division Banque de Grande Clientèle a affiché une perte avant impôt de 230 millions d'euros contre un bénéfice 225 millions d'euros au deuxième trimestre 2019.Cette division a entraîné les comptes du groupe dans le rouge à hauteur de 57 millions d'euros contre un bénéfice net de 346 millions d'euros, un an auparavant. Le consensus s'élève à 62 millions d'euros. L'établissement a été confronté à une chute de 26% du produit net bancaire à 1,564 milliard d'euros et à un coût du risque total passé en un an de 109 à 289 millions d'euros.Au sein de cette publication, les analystes apprécient aussi la collecte de 16 milliards d'euros en gestion d'actifs, un niveau jamais vu depuis le premier trimestre 2015. Le marché anticipait une décollecte de 2 milliards. Le profit imposable de ce métier a cependant chuté de 50% à 160 millions d'euros pour des revenus en repli de 24% à 704 millions d'euros.Dans ce contexte dégradé, l'activité de gestion d'actifs va réaliser des économies pour un montant total d'environ 100 millions d'euros à horizon 2020, dont 50 millions d'ici à fin 2020 et 80 millions à fin 2021. Elles entraineront des coûts de restructuration d'environ 45 millions au second semestre et d'environ 25 millions d'euros en 2021.La banque a fini le second trimestre avec un ratio de fonds propres durs (CET1) de 11,2%, supérieur au consensus s'élevant à 10,9% et à son objectif de 10,2%.Enfin, Natixis a annoncé que ses objectifs 2021 seront présentés le 5 novembre 2020 et le nouveau plan stratégique en juin 2021.