NATIXIS : Laure Delabeye nommée directrice des Ressourcesnhumaines de la Banque de Grande Clientèle

Laure Delabeye est nommée directrice des Ressources humaines de la Banque de Grande Clientèle (BGC) de Natixis à compter du 1er juillet 2019. Elle succède à Isabelle Reux-Brown qui a pris ses fonctions de responsable mondiale de Distribution & Portfolio Management au sein de la BGC le 1er mars. Laure Delabeye était précédemment directrice des Ressources humaines de JP Morgan France, Espagne et Portugal pour les activités de Banque d'investissement et de marchés, d'Asset management et de Banque privée.Laure Delabeye a débuté sa carrière dans les relations publiques à la Fondation de France avant de rejoindre Gan puis Axa en 1995. Elle fut ensuite successivement directrice de la Communication interne et externe puis directrice des Ressources humaines de MSC (groupe Axa), avant d'être nommée directrice des Ressources humaines d'Axa Liabilities Managers.Laure Delabeye, 50 ans, est titulaire d'un master en Ressources humaines de l'Institut de Gestion Sociale (IGS) et diplômée de l'EFAP (École Française des Attachés de presse).