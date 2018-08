NATIXIS :MISE A DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL RELATIF AU 1ER SEMESTRE 2018

Mise à disposition du Rapport financier semestriel relatif au

1er semestre 2018

Paris, le 8 août 2018

Natixis informe le public que le Rapport financier semestriel relatif au 1er semestre 2018 est incorporé dans l'actualisation du Document de référence 2017 déposée auprès de l'Autorité des Marchés Financiers le 8 août 2018 sous le n° D.18-0172-A01.

La première actualisation du Document de référence 2017 peut être consultée dans l'espace Communication Financière du site Internet de la Société (www.natixis.com > Investisseurs et actionnaires > Information réglementée > Rapports financiers semestriels) ainsi que sur le site Internet de l'Autorité des Marchés Financiers (www.amf-france.org).





