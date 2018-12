NATIXIS :Natixis confirme ses ambitions stratégiques et le paiement d'un dividende exceptionnel de 1,5 Md en dépit d'éléments non récurrents négatifs au 4T18

Paris, le 18 décembre 2018

Natixis confirme ses ambitions stratégiques et le paiement d'un dividende exceptionnel de 1,5 Md€ en dépit d'éléments non récurrents négatifs au 4T18

Natixis annonce que le PNB de ses métiers1 serait de l'ordre de 2 Md€ au quatrième trimestre 2018, à comparer à 2,25 Md€ pour le quatrième trimestre 2017, soit une baisse d'environ 10% sur le trimestre et de moins de 1% sur l'année. L'intégralité de cette baisse est liée à la survenance d'un risque de nature exceptionnelle. Hormis cet élément non récurrent, le PNB des métiers sera en ligne avec celui de l'an dernier sur le trimestre, malgré le contexte de marché moins favorable, ce qui démontre la résilience et la robustesse du business model de Natixis.

Cet élément de nature exceptionnelle est lié à la dégradation des marchés asiatiques, dont il avait déjà été indiqué lors de la présentation des résultats du deuxième et du troisième trimestre qu'elle pesait négativement sur les activités de dérivés actions. Il est apparu au quatrième trimestre que sur certains produits spécifiques traités avec des clients en Asie, le modèle de gestion utilisé a conduit à mettre en place une stratégie de couverture qui s'avère déficiente dans les conditions de marché actuelles. Cette situation explique une réduction des revenus de Natixis au quatrième trimestre 2018 à hauteur de 100 M€, à laquelle s'ajoute une provision de 160 M€ pour couvrir la gestion de ce stock de produits.

Cette diminution de revenus ne présente pas de caractère récurrent et concerne une activité dont les revenus ne contribuaient pas significativement au plan moyen terme. Elle ne remet donc nullement en cause les objectifs du plan stratégique New Dimension tels que présentés le 12 septembre 2018 qui sont donc tous maintenus, y compris un payout ratio minimum de 60% en ce qui concerne le dividende ordinaire.

Par ailleurs, le dividende ordinaire sera complété par un dividende exceptionnel de 1,5 Md€ issu de la cession des activités de banque de détail à BPCE SA, qui sera versé dès complétude de l'opération2.

1 Excluant le Hors pôles

2 Sous réserve des autorisations réglementaires

A propos de Natixis

Natixis est la banque internationale de financement, d'investissement, de gestion d'actifs, d'assurance et de services financiers du Groupe BPCE, deuxième acteur bancaire en France avec 31 millions de clients à travers ses deux réseaux, Banque Populaire et Caisse d'Epargne. Avec plus de 21 000 collaborateurs, Natixis dispose d'expertises métiers fortes dans quatre domaines d'activités : la Gestion d'actifs et de fortune, la Banque de Grande Clientèle, l'Assurance et les Services Financiers Spécialisés. Elle accompagne de manière durable, dans le monde entier, sa propre clientèle d'entreprises, d'institutions financières et d'investisseurs institutionnels et la clientèle de particuliers, professionnels et PME des deux réseaux du Groupe BPCE. Cotée à la Bourse de Paris, elle dispose d'une structure financière solide avec un total fonds propres CET1 en Bâle 3(1) de 12 milliards d'euros, un ratio CET1 Bâle 3(1) à 10,9 % et des notations long terme de qualité (Standard & Poor's : A+ / Moody's : A1 / Fitch Ratings : A+).

(1)Sur la base des règles CRR-CRD4 publiées le 26 juin 2013, y compris compromis danois - sans phase-in et incluant les résultats de l'exercice en cours, nets de dividendes (sur la base d'un taux de distribution de 60%) ainsi que l'augmentation de capital réservée aux employés de Juillet 2018. Mise à jour des chiffres : 30 septembre 2018

Contacts :

Relations Investisseurs : investorelations@natixis.com Relations Presse : relationspresse@natixis.com Damien Souchet T + 33 1 58 55 41 10 Benoit Gausseron T + 33 1 58 19 28 09 Souad Ed Diaz

Noémie Louvel T + 33 1 58 32 68 11

T + 33 1 78 40 37 87 Daniel Wilson

Sonia Dilouya T + 33 1 58 19 10 40

T + 33 1 58 32 01 03

www.natixis.com





This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: NATIXIS via Globenewswire