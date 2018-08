NATIXIS :RESULTATS DU DEUXIEME TRIMESTRE 2018 ET DU PREMIER SEMESTRE 2018 0 0 02/08/2018 | 17:36 Envoyer par e-mail :

Résultats 2T18 et 1S18

Plan stratégique New Dimension bien engagé

Hausse du Résultat net publié : +19% à 580 M€ au 2T18 et +18% à 903 M€ au 1S18 Forte croissance de l'activitÉ et de la profitabilitÉ de nos mÉtiers PNB sous-jacent(1) a 2,5 MD€ au 2T18 et 5 MD€ au 1S18 (+5% et +7% a change constant) roe sous-jacent(1) de nos mÉtiers en progression a 16,8% au 1S18 Asset & Wealth Management : forte collecte et marges en hausse grâce au choix de la gestion active Dynamique positive de la collecte nette et des marges : 7eme trimestre consécutif de collecte positive (+10 Md€)

au plus haut depuis 3 ans, combiné à des marges en progression > 31pb (+3pb vs. 2T17, +1pb vs. 1T18) Hausse significative du RBE sous-jacent(1) : +36% à change constant (+27% en courant) sur un an au 1S18 Acquisitions annoncées de WCM Investment Management et de MV Credit BGC : PNB stable et RoE sous-jacent(1) à 17,2% au 1S18 grâce à nos expertises diversifiées PNB sous-jacent(1) stable à taux de change constant au 1S18 vs. un 1S17 historiquement élevé Global markets : Revenus en baisse dans un marché volatil avec une focalisation sur la création de valeur Global finance : Revenus sous-jacents(1) en hausse de +17% à change constant au 1S18 grâce à l'approche sectorielle Assurance : croissance soutenue de l'activité Hausse du PNB sous-jacent(1) de +8% sur un an au 2T18 comme au 1S18 Assurance vie(2) : 5,4 Md€ de primes au 1S18 (+2% sur un an) dont 35% en unités de compte SFS : forte dynamique commerciale et intégration réussie des acquisitions PNB sous-jacent(1) des SFS en hausse de +6% sur un an au 1S18 (+7% au 2T18) dont +15% sur les Paiements Paiements : Volume d'affaires généré par Dalenys et PayPlug en hausse de près de +40% sur un an au 1S18 CRÉATION DE VALEUR pÉrenne et soliditÉ financiÈre Résultat net sous-jacent(1) de 907 M€ en hausse de +9% sur un an au 1S18 Hausse du RoTE sous-jacent(1) à 15,4% au 1S18 (+230pb vs. 1S17) Ratio CET1 Bâle 3 FL(3) à 10,8% au 30 juin 2018 après financement de 10pb d'acquisitions (M&A et Paiements) 1S18 : des dÉbuts prometteurs pour NEW DIMENSION François Riahi, Directeur Général de Natixis, a déclaré : « Tout comme au 1er trimestre 2018, Natixis enregistre au 2eme trimestre de solides résultats, en ligne avec les objectifs de notre plan stratégique New Dimension. Le RoE de chacun des métiers est en progression. Notre activité de gestion d'actifs est en forte croissance avec une collecte nette de 10 Md€, positive pour le 7eme trimestre consécutif. Nos métiers de Banque de Grande Clientèle continuent à enregistrer des revenus solides et un niveau de rentabilité élevé, malgré un trimestre plus contrasté sur les activités de Global markets en raison d'une base de comparaison élevée au 2eme trimestre 2017 et d'un environnement de marché volatil. Les activités de Global finance gagnent quant à elles des parts de marché avec une production nouvelle en forte hausse, illustrant la pertinence de notre approche sectorielle. L'Assurance demeure un moteur de croissance rapide pour Natixis tandis que nos métiers de Paiements poursuivent leur dynamique de développement positive avec un PNB en progression de 15% » Hors éléments exceptionnels. Hors éléments exceptionnels et hors impact IFRIC21 pour le calcul du coefficient d'exploitation, RoE et RoTE Hors traité de réassurance avec CNP Voir note méthodologique rÉsultats du 2T18 Le Conseil d'administration a arrêté le 2 août 2018 les comptes de Natixis au titre du 2e trimestre 2018.



en M€ 2T18

publié 2T17

publié 2T18

dont

sous-jacent 2T18

dont

exceptionnels 2T18

vs. 2T17

publié 2T18

vs. 2T17

publié

change constant 2T18

vs. 2T17

sous-jacent 2T18

vs. 2T17

sous-jacent

change constant Produit net bancaire 2 577 2 410 2 522 55 7% 10% 3% 5% dont métiers 2 348 2 288 2 348 3% 5% 3% 5% Charges -1 640 -1 594 -1 624 -16 3% 5% 3% 5% Résultat brut d'exploitation 936 815 898 39 15% 19% 3% 6% Coût du risque -40 -67 -40 Résultat net d'exploitation 896 748 857 39 20% 6% Mise en équivalence et autres 7 24 7 Résultat avant impôt 903 772 864 39 17% 4% Impôt -266 -255 -252 -13 Intérêts minoritaires -57 -29 -56 -1 Résultat net - pdg 580 487 556 24 19% 5%

Hors éléments exceptionnels 2T18 2T17 2T18 en M€ vs. 2T17 Résultat net (pdg) - sous-jacent 556 528 5% Retraitement de l'impact IFRIC 21 -50 -46 Résultat net (pdg) - sous-jacent - hors impact IFRIC 21 506 482 5%

EXCEPTIONNELS (en M€) 2T18 2T17 Variation de change des TSS en devises (PNB) Hors pôles 55 -49 Coûts d'investissement TEO (Charges) Métiers & Hors pôles -20(1) -11 Charges de restructuration & investissements « Fit to win » (Charges) Hors pôles 4 Complément exceptionnel de C3S(2) lié à l'accord avec CNP (Charges) Assurance Impact en impôt -13 19 Impact sur intérêts minoritaires -1 Impact total en Résultat net - pdg 24 -40 Dont 5 M€ dans le Hors pôles (2) Contribution Sociale de Solidarité des Sociétés

Sauf indication contraire, les commentaires et données qui suivent se rapportent aux résultats sous-jacents, c'est à dire hors éléments exceptionnels détaillés en page 2. Natixis Le PNB sous-jacent de Natixis ressort à 2 522 M€, en hausse de +3% sur un an et de +5% à taux de change constant. Les métiers enregistrent un PNB sous-jacent en croissance de +3% sur un an à 2 348 M€ (+5% à taux de change constant) avec, notamment, une hausse significative des revenus de l'AWM (+15% à taux de change constant), de l'Assurance (+8%) et de SFS (+7%). Les charges sous-jacentes s'établissent à 1 624 M€ au 2T18, en hausse de +3% sur un an. Il en découle un coefficient d'exploitation sous-jacent(1) quasi inchangé vs. 2T17, à 66,6%. Le résultat brut d'exploitation sous-jacent, à 898 M€, progresse de +3% vs. 2T17 (+6% à taux de change constant). Le coût du risque sous-jacent s'établit à 40 M€, en baisse marquée vs. 2T17 où celui-ci s'élevait à 67 M€. Exprimé en points de base des encours de crédit (hors établissements de crédit), le coût du risque des métiers s'établit à 19pb au 2T18. Le résultat avant impôt sous-jacent, à 864 M€, progresse de +4% au 2T18 vs. 2T17. Le taux d'impôt du 2T18 atteint ~29% (~33% au 2T17). La guidance 2018 est maintenue à ~30%. Le résultat net part du groupe retraité de l'impact IFRIC 21 et hors éléments exceptionnels s'élève à 506 M€ au 2T18, en hausse de +5% sur un an. En intégrant les éléments exceptionnels (+24 M€ nets d'impôt au 2T18) et l'impact IFRIC 21

(+50 M€ au 2T18), le résultat net part du groupe publié au 2T18 s'établit à 580 M€, en croissance de +19% sur un an. Le RoTE sous-jacent(1) de Natixis s'établit à 15,4% hors impact IFRIC 21 et le RoE sous-jacent(1) des métiers à 16,7%, en progression de +170pb et +150pb respectivement par rapport au 2T17. Asset & Wealth Management en M€ 2T18 2T17 2T18

vs. 2T17 Produit net bancaire 819 743 10% dont Asset management 782 713 10% dont Wealth management 37 30 22% Charges -549 -521 5% Résultat brut d'exploitation 270 223 21% Coût du risque -1 0 Mise en équivalence et autres -2 0 Résultat avant impôt 266 223 20% Coefficient d'exploitation(1) 67,2% 70,2% -3,0pp RoE après impôt(1) 15,2% 12,4% +2,8pp Le 2T18 est marqué pour AWM par une hausse significative des revenus sous-jacents de +15% sur un an à change constant (+10% en courant). Le PNB sous-jacent de l'Asset management s'élève à 782 M€ au 2T18, en hausse de +15% à change constant vs. 2T17, intégrant des hausses de +11% (+2% en courant) en Amérique du Nord à 402 M€ et de +30% en Europe à 261 M€. Le PNB sous-jacent du Wealth management est en hausse de +22% sur un an. En Asset management, au 2T18, les marges, hors commissions de surperformance (55 M€ au 2T18 vs. 55 M€ au 2T17), dépassent 31pb (+0,7pb sur le trimestre et +3,3pb sur un an) et progressent à la fois en Europe à 16pb (+1pb vs. 1T18 et +2,9pb vs. 2T17) et en Amérique du Nord au-dessus des 40pb (+0,7pb vs. 1T18 et +1,9pb vs. 2T17). Au 2T18, la collecte nette en AM atteint près de +10 Md€, dont +7Md€ en Europe, portée principalement par H 2 O (liquid alternative strategies) et +3Md€ en Amérique du Nord, essentiellement via Harris (Oakmark International Fund et Oakmark Fund). Au 30 juin 2018, les actifs sous gestion s'élèvent à 846 Md€, dont 413 Md€ en Europe et 419 Md€ en Amérique du Nord. La variation sur le trimestre découle de la collecte nette, d'un effet marché négatif de -4 Md€ et d'un effet change positif de +22 Md€. À change constant, les encours moyens progressent de +9% en Europe, hors actifs d'assurance vie, et de +8% en Amérique du Nord, sur un an. Les actifs sous gestion en Wealth management atteignent 32,5 Md€(2). Au 2T18, le RoE sous-jacent(1) de l'AWM s'établit à 15,2%, en hausse de +280pb sur un an, avec notamment un effet ciseaux positif de 5pp à change courant comme à change constant et une amélioration du coefficient d'exploitation sous-jacent(1) de 300pb. Natixis se renforce dans le segment de la dette privée avec l'acquisition annoncée de MV Credit au Royaume-Uni et renforce également son offre International equity growth via une prise de participation minoritaire au capital de WCM Investment Management et la conclusion d'un accord de distribution international. Voir note méthodologique et hors impact IFRIC 21 pour le calcul du coefficient d'exploitation et du RoE Y compris Vega IM, détenu à 60% par Natixis Wealth Management Sauf indication contraire, les commentaires et données qui suivent se rapportent aux résultats sous-jacents, c'est à dire hors éléments exceptionnels détaillés en page 2. Banque de Grande Clientèle en M€ 2T18 2T17 2T18

vs. 2T17 Produit net bancaire 965 1 019 -5% PNB hors desk CVA/DVA 952 1 032 -8% dont Global markets 444 561 -21% dont Global finance 382 343 11% dont IB et M&A 85 122 -30% Charges -546 -555 -2% Résultat brut d'exploitation 419 464 -10% Coût du risque -39 -48 Mise en équivalence et autres 3 3 Résultat avant impôt 383 418 -8% Coefficient d'exploitation(1) 57,3% 55,4% +1,9pp RoE après impôt(1) 17,1% 16,1% +1,0pp Le PNB sous-jacent de la Banque de Grande Clientèle à 965 M€ affiche une baisse de -3% à change constant vs. 2T17 (-5% en courant) et de -5% hors desk CVA/DVA (-8% en courant). Les revenus sous-jacents de Global markets sont en retrait de -15% à change constant vs. un 2T17 historiquement élevé. À change constant, les revenus reculent de -21% sur un an pour FICT (-23% en courant), avec une activité moindre en Avril/Mai, notamment sur les Taux, avant un mois de Juin plus dynamique. La stratégie de Natixis, au service de la création de valeur se traduit par une approche disciplinée quant à l'activité réalisée. À change constant, les revenus reculent de -15% sur un an pour Equity (-16% en courant) du fait d'une performance moindre d'Equity derivatives en Asie et de la fermeture des desks de cash equity aux US et UK suite au partenariat annoncé avec Oddo-BHF (en place depuis le 1er juillet 2018). Les revenus sous-jacents de Global finance sont en hausse de +16% sur un an à change constant (+11% en courant), principalement soutenus par le segment Real assets, que ce soit sur le Real estate, l'Aviation ou l'Infrastructure. La production nouvelle progresse de +42% sur un an et s'accompagne de forts taux de distribution (~12% final take sur le Real estate US par exemple). Les revenus sous-jacents générés par les activités Investment banking et M&A atteignent 85 M€, en légère hausse vs. 1T18 et en baisse de -29% à change constant sur un an (-30% en courant) du fait d'une activité primaire ECM moindre en France et d'un certain nombre de deals « jumbo » réalisés au 2T17. Au 2T18, le RoE sous-jacent(1) de la BGC s'établit à 17,1%, en hausse de +100pb sur un an. Natixis se renforce dans le conseil en M&A avec des investissements stratégiques finalisés au 2T18 : Fenchurch Advisory Partners au Royaume-Uni, Vermilion Partners en Chine et Clipperton en France. Assurance en M€ 2T18 2T17 2T18

vs. 2T17 Produit net bancaire 193 179 8% Charges -107 -101 7% Résultat brut d'exploitation 85 78 9% Coût du risque 0 0 Mise en équivalence et autres 0 3 Résultat avant impôt 86 81 5% Coefficient d'exploitation(1) 58,1% 58,3% -0,2pp RoE après impôt (1) 25,2% 20,8% +4,4pp Le PNB sous-jacent de l'Assurance atteint 193 M€ et progresse de +8% sur un an au 2T18. Les charges sous-jacentes, à 107 M€ augmentent de +7%, soit un effet ciseaux positif de 1pp et une légère amélioration du coefficient d'exploitation sous-jacent(1) de 20pb. Au 2T18, le RoE sous-jacent(1) de l'Assurance s'établit à 25,2%, en hausse de +440pb sur un an. Le chiffre d'affaires global(2) s'élève à 3,0 Md€ au 2T18, largement en ligne avec le 2T17. La collecte nette(2) en assurance vie atteint 1,5 Md€ au 2T18 dont 46% émanant de supports en unités de compte (34% de la collecte brute). Les actifs sous gestion en assurance vie s'élèvent à 58,6 Md€ au 30 juin 2018 dont 24% sur des supports en unités de compte. Le ratio combiné des activités Dommages s'établit à 92,0% au 2T18, en amélioration de 0,5pp vs. 2T17. Voir note méthodologique et hors impact IFRIC 21 pour le calcul du coefficient d'exploitation et du RoE Hors traité de réassurance avec CNP Sauf indication contraire, les commentaires et données qui suivent se rapportent aux résultats sous-jacents, c'est à dire hors éléments exceptionnels détaillés en page 2. Services Financiers Spécialisés en M€ 2T18 2T17 2T18

vs. 2T17 Produit net bancaire 371 347 7% Financements spécialisés 230 218 6% Paiements 95 83 14% Services financiers 46 46 0% Charges -247 -228 8% Résultat brut d'exploitation 124 119 4% Coût du risque 3 -14 Mise en équivalence et autres 1 0 Résultat avant impôt 127 105 22% Coefficient d'exploitation(1) 67,2% 66,4% +0,8pp RoE après impôt (1) 15,0% 14,7% +0,3pp Le PNB sous-jacent des Services Financiers Spécialisés affiche une croissance de +7% sur un an au 2T18, incluant sur la même période une hausse des revenus de +6% pour les Financements spécialisés (dont +9% pour le segment Cautions et garanties, +3% pour l'Affacturage et une forte progression de la contribution du Financement du cinéma ce trimestre), de +14% pour les activités Paiements et de +0% pour les Services financiers. Au sein des Paiements, le volume d'affaires généré par les acquisitions récentes de Natixis (Dalenys et Payplug) pour l'activité Merchant Solutions ressort en hausse de +34% sur un an au 2T18. Au sein de l'activité Prepaid & Managed Solutions, les revenus augmentent de +33% sur un an (+20% hors effet périmètre lié à Comitéo). Enfin, concernant l'activité Services & Processing, le nombre de transactions de compensation cartes progresse de +11% par rapport au 2T17. Au 2T18, 28% des revenus Paiements sont générés en dehors des réseaux du Groupe BPCE. Les charges sous-jacentes des SFS augmentent de +8% sur un an au 2T18. Le coefficient d'exploitation sous-jacent(1) hors acquisitions dans les activités Paiements ressort à 65,2% au 2T18. Le coût du risque sous-jacent s'améliore significativement et s'établit à 3 M€ de reprise nette, sous l'effet de l'amélioration de notations sectorielles. Au 2T18, le RoE sous-jacent(1) des SFS s'établit à 15,0%, en hausse de +30pb sur un an. Hors pôles en M€ 2T18 2T17 2T18

vs. 2T17 Produit net bancaire 174 171 2% Coface 156 152 3% Autres 18 19 Charges -175 -180 -3% Coface -120 -128 -7% FRU -1 6 Autres -54 -57 -5% Résultat brut d'exploitation -1 -9 Coût du risque -3 -5 Mise en équivalence et autres 6 19 Résultat avant impôt 2 4 Les activités Hors pôles totalisent un PNB sous-jacent de 174 M€, en hausse de +2% sur un an, dont 156 M€ généré par Coface (+3% sur un an). Au 2T18, le ratio combiné net de réassurance de Coface affiche une nette amélioration à 81,5% (95,4% au 2T17) sous l'effet d'une diminution de la sinistralité (loss ratio à 46,6% vs. 58,4% au 2T17) et d'une bonne maîtrise des dépenses et de commissions de réassurance plus élevées (cost ratio à 35,0% vs. 37,1% au 2T17). Les charges sous-jacentes du Hors pôles excluant Coface et le FRU sont en retrait de -5% sur un an, contribuant positivement aux objectifs New Dimension. Voir note méthodologique et hors impact IFRIC 21 pour le calcul du coefficient d'exploitation et du RoE

rÉsultats du 1S18



en M€ 1S18

publié 1S17

publié 1S18

dont

sous-jacent 1S18

dont

exceptionnels 1S18

vs. 1S17

publié 1S18

vs. 1S17

publié

change constant 1S18

vs. 1S17

sous-jacent 1S18

vs. 1S17

sous-jacent

change constant Produit net bancaire 4 989 4 756 4 963 27 5% 9% 3% 7% dont métiers 4 629 4 496 4 629 3% 7% 3% 7% Charges -3 435 -3 365 -3 402 -33 2% 5% 2% 5% dont charges hors FRU -3 271 -3 243 -3 239 1% 4% 1% 4% Résultat brut d'exploitation 1 554 1 391 1 560 -6 12% 18% 5% 10% Coût du risque -84 -138 -84 Résultat net d'exploitation 1 471 1 254 1 477 -6 17% 9% Mise en équivalence et autres 20 40 20 Résultat avant impôt 1 490 1 294 1 496 -6 15% 7% Impôt -470 -469 -472 2 Intérêts minoritaires -118 -57 -117 -1 Résultat net - pdg 903 768 907 -4 18% 9%

Hors éléments exceptionnels 1S18 1S17 1S18 en M€ vs. 1S17 Résultat net (pdg) - sous-jacent 907 834 9% Retraitement de l'impact IFRIC 21 100 83 Résultat net (pdg) - sous-jacent - hors impact IFRIC 21 1 007 917 10%

EXCEPTIONNELS (en M€) 1S18 1S17 Variation de change des TSS en devises (PNB) Hors pôles 27 -60 Coûts d'investissement TEO (Charges) Métiers & Hors pôles -34(1) -20 Charges de restructuration & investissements « Fit to win » (Charges) Hors pôles 1 Complément exceptionnel de C3S(2) lié à l'accord avec CNP (Charges) Assurance -19 Impact en impôt 2 32 Impact sur intérêts minoritaires -1 Impact total en Résultat net - pdg -4 -66 Dont 8 M€ dans le Hors pôles (2) Contribution Sociale de Solidarité des Sociétés

Sauf indication contraire, les commentaires et données qui suivent se rapportent aux résultats sous-jacents, c'est à dire hors éléments exceptionnels détaillés en page 6. Natixis Le PNB sous-jacent de Natixis ressort à 4 963 M€, en hausse de +3% sur un an et de +7% à taux de change constant. Les métiers enregistrent un PNB sous-jacent en croissance de +3% sur un an à 4 629 M€ (+7% à taux de change constant) avec, notamment, une hausse significative des revenus de l'AWM (+18% à taux de change constant), de l'Assurance (+8%), des SFS (+6%) et de Coface (+15%). Les charges sous-jacentes s'établissent à 3 402 M€ au 1S18, en hausse de +2% sur un an. Retraitées de la contribution au FRU (164 M€ au 1S18 vs. 122 M€ au 1S17) elles ne progressent que de +1% vs. 1S17. Il en découle un effet ciseaux positif de 1pp (2pp à taux de change constant et 3pp en excluant le FRU en constant) et une baisse de 90pb du coefficient d'exploitation sous-jacent(1) vs. 1S17, à 66,3%. Le résultat brut d'exploitation sous-jacent, à 1 560 M€, progresse de +5% vs. 1S17 (+10% à taux de change constant). Le coût du risque sous-jacent s'établit à 84 M€, en baisse marquée vs. 1S17 où celui-ci s'élevait à 138 M€. Exprimé en points de base des encours de crédit (hors établissements de crédit), le coût du risque des métiers s'établit à 19pb au 1S18. Le résultat avant impôt sous-jacent, à 1 496 M€, progresse de +7% au 1S18 vs. 1S17. Le taux d'impôt du 1S18 atteint ~32% (~36% au 1S17), le premier trimestre étant marqué par l'impact IFRIC 21 et la non-déductibilité de la contribution au FRU ainsi que de la Taxe Systémique Bancaire. La guidance 2018 est maintenue à ~30%. Le résultat net part du groupe retraité de l'impact IFRIC 21 et hors éléments exceptionnels s'élève à 1 007 M€ au 1S18, en hausse de +10% sur un an. En intégrant les éléments exceptionnels (-4 M€ nets d'impôt au 1S18) et l'impact IFRIC 21

(-100 M€ au 1S18), le résultat net part du groupe publié au 1S18 s'établit à 903 M€, en croissance de +18% sur un an. Le RoTE sous-jacent(1) de Natixis s'établit à 15,4% hors impact IFRIC 21 et le RoE sous-jacent(1) des métiers à 16,8%, en progression de +230pb et +170pb respectivement par rapport au 1S17. Asset & Wealth Management en M€ 1S18 1S17 1S18

vs. 1S17 1S18

vs. 1S17

change constant Produit net bancaire 1 596 1 448 10% 18% dont Asset management 1 522 1 384 10% 18% dont Wealth management 74 64 17% 17% Charges -1 077 -1 039 4% 10% Résultat brut d'exploitation 518 408 27% 36% Coût du risque -1 0 Mise en équivalence et autres -2 9 Résultat avant impôt 515 417 23% Coefficient d'exploitation(1) 67,3% 71,6% -4,3pp RoE après impôt(1) 14,6% 11,9% +2,7pp Le 1S18 est marqué pour AWM par une hausse significative des revenus sous-jacents de +18% sur un an à change constant (+10% en courant). Le PNB sous-jacent de l'Asset management s'élève à 1 522 M€ au 1S18, en hausse de +18% à change constant vs. 1S17, intégrant des hausses de +14% (+2% en courant) en Amérique du Nord à 799 M€ et de +27% en Europe à 489 M€. Le PNB du Wealth management est en hausse de +17% sur un an. En Asset management, au 1S18, les marges, hors commissions de surperformance (119 M€ au 1S18 vs. 82 M€ au 1S17), atteignent 31pb (+3,3pb sur un an) et progressent de +2,8pb en Europe à 16pb et de +1,3pb en Amérique du Nord à 40pb. Au 1S18, la collecte nette en AM atteint près de +15 Md€, dont +8 Md€ en Europe et +7 Md€ en Amérique du Nord. Au 30 juin 2018, les actifs sous gestion s'élèvent à 846 Md€, dont 413 Md€ en Europe et 419 Md€ en Amérique du Nord. La variation sur le semestre découle de la collecte nette, d'un effet marché négatif de -11 Md€ et d'un effet change positif de +12 Md€. À change constant, les encours moyens progressent de +10% en Europe, hors actifs d'assurance vie, et de +11% en Amérique du Nord, sur un an. Les actifs sous gestion en Wealth management atteignent 32,5 Md€(2). Au 1S18, le RoE sous-jacent(1) de l'AWM s'établit à 14,6%, en hausse de +270pb sur un an, avec un effet ciseaux positif de 8pp à change constant (6pp en courant) et une amélioration du coefficient d'exploitation sous-jacent(1) de 430pb. Voir note méthodologique et hors impact IFRIC 21 pour le calcul du coefficient d'exploitation et du RoE Y compris Vega IM, détenu à 60% par Natixis Wealth Management Sauf indication contraire, les commentaires et données qui suivent se rapportent aux résultats sous-jacents, c'est à dire hors éléments exceptionnels détaillés en page 6. Banque de Grande Clientèle en M€ 1S18 1S17 1S18 vs. 1S17 1S18 vs. 1S17

à change constant Produit net bancaire 1 904 1 990 -4% 0% PNB hors desk CVA/DVA 1 889 1 968 -4% 0% dont Global markets 970 1 128 -14% -11% dont Global finance 717 655 9% 17% dont IB et M&A 168 203 -17% -15% Charges -1 108 -1 121 -1% 1% Résultat brut d'exploitation 796 869 -8% -2% Coût du risque -68 -78 Mise en équivalence et autres 9 5 Résultat avant impôt 737 796 -7% Coefficient d'exploitation(1) 57,4% 55,4% +2,0pp RoE après impôt(1) 17,2% 15,9% +1,3pp Le PNB sous-jacent de la Banque de Grande Clientèle hors desk CVA/DVA à 1 889 M€ est stable à change constant vs. 1S17 (-4% en courant), la performance de Global finance (+17% à change constant) permettant de compenser une activité moindre de Global markets. Les revenus sous-jacents de Global markets hors desk CVA/DVA sont en retrait de -11% à change constant vs. un 1S17 historiquement élevé. À change constant, les revenus reculent de -10% sur un an pour FICT (-13% en courant), avec un premier trimestre dynamique suivi d'un second impacté par une activité moindre. La stratégie de Natixis, au service de la création de valeur se traduit par une approche disciplinée quant à l'activité réalisée. À change constant, les revenus reculent de -14% sur un an pour Equity (-17% en courant), du fait d'une performance moindre d'Equity derivatives en Asie au 2T18 et de la fermeture des desks de cash equity aux US et UK suite au partenariat annoncé avec Oddo-BHF. Les revenus sous-jacents de Global finance sont en hausse de +17% sur un an à change constant (+9% en courant), principalement soutenus par le segment Real assets (>70% de croissance). La production nouvelle progresse de +36% sur un an. Les revenus sous-jacents générés par les activités Investment banking et M&A atteignent 168 M€, en baisse de -15% à change constant sur un an (-17% en courant) du fait d'une activité primaire ECM moindre en France et d'un certain nombre de deals « jumbo » réalisés au 1S17. Les revenus des activités de M&A seules progressent de +17% sur un an. Au 1S18, le RoE sous-jacent(1) de la BGC s'établit à 17,2%, en hausse de +130pb sur un an. Assurance en M€ 1S18 1S17 1S18

vs. 1S17 Produit net bancaire 397 368 8% Charges -225 -209 8% Résultat brut d'exploitation 171 159 8% Coût du risque 0 0 Mise en équivalence et autres 3 7 Résultat avant impôt 175 166 5% Coefficient d'exploitation(1) 54,4% 54,9% -0,5pp RoE après impôt(1) 29,1% 24,2% +4,9pp Le PNB sous-jacent de l'Assurance atteint 397 M€ et progresse de +8% sur un an au 1S18. Les charges sous-jacentes, à 225 M€ augmentent de +8% également, impactées par une hausse de près de 5 M€ de la Contribution Sociale de Solidarité des Sociétés au premier trimestre, dont la base de calcul repose sur l'activité de l'année précédente. 2017 fut, pour Natixis, la première année bénéficiant à plein de la reprise des affaires nouvelles d'assurance vie sur l'ensemble du réseau Caisses d'Epargne. L'évolution intrinsèque des charges s'établit à +6% sur un an, soit un effet ciseaux positif de 2pp. Au 1S18, le RoE sous-jacent(1) de l'Assurance s'établit à 29,1%, en hausse de +490pb sur un an. Le chiffre d'affaires global(2) s'élève à 6,6 Md€ au 1S18 (+3% sur un an), incluant des hausses de +2% pour le segment Assurances de personnes et de +8% pour les activités Dommages. La collecte nette(2) en assurance vie atteint 3,5 Md€ au 1S18 (+1% sur un an) dont 45% émanant de supports en unités de compte (35% de la collecte brute). Les actifs sous gestion en assurance vie s'élèvent à 58,6 Md€ au 30 juin 2018 dont 24% sur des supports en unités de compte. Le ratio combiné des activités Dommages s'établit à 92,1% au 1S18, en amélioration de 0,3pp vs. 1S17. Voir note méthodologique et hors impact IFRIC 21 pour le calcul du coefficient d'exploitation et du RoE (2) Hors traité de réassurance avec CNP Sauf indication contraire, les commentaires et données qui suivent se rapportent aux résultats sous-jacents, c'est à dire hors éléments exceptionnels détaillés en page 6. Services Financiers Spécialisés en M€ 1S18 1S17 1S18

vs. 1S17 Produit net bancaire 733 691 6% Financements spécialisés 453 437 4% Paiements 188 164 15% Services financiers 92 90 2% Charges -491 -460 7% Résultat brut d'exploitation 242 231 5% Coût du risque -7 -35 Mise en équivalence et autres 1 0 Résultat avant impôt 236 195 21% Coefficient d'exploitation(1) 66,3% 66,0% +0,3 pp RoE après impôt(1) 14,8% 14,2% +0,6 pp Le PNB sous-jacent des Services Financiers Spécialisés affiche une croissance de +6% sur un an au 1S18, incluant sur la même période une hausse des revenus de +4% pour les Financements spécialisés, de +15% pour les activités Paiements et de +2% pour les Services financiers. Au sein des Paiements, le volume d'affaires généré par les acquisitions récentes de Natixis (Dalenys et Payplug) pour l'activité Merchant Solutions ressort en hausse de +37% sur un an au 1S18. Au sein de l'activité Prepaid & Managed Solutions, les revenus augmentent de +30% sur un an (incluant l'effet périmètre de Comitéo). Enfin, concernant l'activité Services & Processing, le nombre de transactions de compensation cartes progresse de +11% par rapport au 1S17.

Les charges sous-jacentes des SFS augmentent de +7% sur un an au 1S18. Retraitées des effets périmètre, elles ne progressent que de +2% sur la même période. Le coefficient d'exploitation sous-jacent(1) hors acquisitions dans les activités Paiements ressort à 64,8% au 1S18. Le coût du risque sous-jacent s'améliore significativement et s'établit à 7 M€ au 1S18, sous l'effet de reprises nettes de provisions au 2T18. Au 1S18, le RoE sous-jacent(1) des SFS s'établit à 14,8%, en hausse de +60pb sur un an. Hors pôles en M€ 1S18 1S17 1S18

vs. 1S17 Produit net bancaire 334 320 4% Coface 333 289 15% Autres 1 30 Charges -501 -497 1% Coface -239 -250 -4% FRU -164 -122 Autres -98 -124 -21% Résultat brut d'exploitation -167 -177 -5% Coût du risque -8 -25 Mise en équivalence et autres 9 20 Résultat avant impôt -166 -182 -9% Les activités Hors pôles totalisent un PNB sous-jacent de 334 M€, en hausse de +4% sur un an, dont 333 M€ généré par Coface (+15% sur un an). Au 1S18, le chiffre d'affaires généré par Coface progresse de +2% à change constant sur un an pour atteindre 685 M€. Le ratio combiné net de réassurance affiche une nette amélioration à 77,0% (93,7% au 1S17) sous l'effet d'une diminution de la sinistralité (loss ratio à 43,2% vs. 58,3% au 1S17), d'une bonne maîtrise des dépenses et de commissions de réassurance plus élevées (cost ratio à 33,8% vs. 35,5% au 1S17). Les charges sous-jacentes du Hors pôles excluant Coface et le FRU sont en retrait de -21% sur un an, contribuant positivement aux objectifs New Dimension. La contribution au FRU progresse de 42 M€ su un an. Voir note méthodologique et hors impact IFRIC 21 pour le calcul du coefficient d'exploitation et du RoE structure financiÈre Bâle 3 fully-loaded(1)

Au 30 juin 2018, le ratio CET1 Bâle 3 fully-loaded de Natixis s'établit à 10,8%. Les fonds propres Core Tier 1 Bâle 3 fully-loaded s'élèvent à 11,9 Md€

Les RWA Bâle 3 fully-loaded s'élèvent à 110,1 Md€ Sur la base d'un ratio CET1 Bâle 3 fully-loaded de 10,7% au 31 mars 2018, les impacts au 2T18 se décomposent comme suit : Effet de mise en réserve du résultat net part du groupe du 2T18 : +53pb

Dividende prévu au titre du 2T18 : -30pb

Effets RWA et autres : +1pb

Effets des acquisitions de Fenchurch Advisory Partners, Vermillon Partners et Clipperton (M&A) ainsi que de Comitéo (Paiements) : -10pb Pro-forma des acquisitions en AWM (MV Crédit, WCM) et des cessions en AWM (Selection 1818, Axeltis) annoncées, ainsi que de la déduction des fonds propres des engagements de paiement irrévocables (IPC), le ratio CET1 Bâle 3 fully-loaded de Natixis s'établit à 10,5% au 30 juin 2018. Bâle 3 phased-in, ratios règlementaires(1)

Au 30 Juin 2018, les ratios règlementaires Bâle 3 phased-in de Natixis s'établissent à 10,6% pour le CET1, 12,5% pour le Tier 1 et 14,5% pour le ratio de solvabilité global. Les fonds propres Core Tier 1 s'élèvent à 11,6 Md€ et les fonds propres Tier 1 à 13,7 Md€

Les RWA de Natixis s'élèvent à 110,1 Md€ et se décomposent en : risque de crédit : 76,4 Md€ risque de contrepartie : 6,9 Md€ risque de CVA : 2,4 Md€ risque de marché : 9,6 Md€ risque opérationnel : 14,8 Md€

Actif net comptable par action

Les capitaux propres part du groupe s'élèvent à 19,2 Md€ au 30 juin 2018, dont 2,1 Md€ de titres hybrides (TSS) inscrits en capitaux propres à la juste valeur (hors plus-value de reclassement). Au 30 juin 2018, l'actif net comptable par action ressort à 5,44€ pour un nombre d'actions, hors actions détenues en propre, égal à 3 135 744 762 (le nombre total d'actions étant de 3 138 305 787). L'actif net tangible par action (déduction des écarts d'acquisition et des immobilisations incorporelles) s'établit à 4,19€. Ratio de levier(1)

Au 30 juin 2018, le ratio de levier s'établit à 4,0%. Ratio global d'adéquation des fonds propres

L'excédent en fonds propres du conglomérat financier (ratio global d'adéquation des fonds propres) au 30 juin 2018 est estimé à près de 2,9 Md€. Avant prise en compte du résultat net et de la projection de dividende de l'exercice en cours (sur la base d'un taux de distribution de 60%), celui-ci est estimé à près de 2,6 Md€. Voir note méthodologique Annexes Précisions méthodologiques : Les résultats au 30/06/2018 ont été examinés par le conseil d'administration du 02/08/2018.

Les éléments financiers au 30/06/2018 sont présentés conformément aux normes IAS/IFRS et interprétations IFRIC telles qu'adoptées dans l'Union européenne et applicables à cette date. En vue du nouveau plan stratégique New Dimension, les séries trimestrielles 2017 ont été mises à jour pour tenir compte des changements ci-dessous en termes d'organisation des lignes métiers et de normes de gestion : La nouvelle organisation des lignes métiers inclut principalement : Le pôle Epargne a été scindé en 2 nouveaux pôles : Assurance et Asset & Wealth Management (1)

Au sein de la BGC : Global finance et Investment banking (2) sont désormais 2 lignes métiers distinctes Création de Global Securities & Financing (GSF) : joint-venture entre FIC et Equity derivatives, incluant Securities Financing Group (SFG, précédemment dans FIC) et Equity Finance (précédemment dans Equity), dont les revenus sont partagés à parts égales entre FIC et Equity Conformément à loi française de séparation bancaire, les activités trésorerie court terme gérées par le département Trésorerie & gestion du collatéral précédemment rattachées à FICT (BGC) ont été transférées le 01/04/2017 à la Direction financière. Pour assurer la comparabilité des comptes, la BGC fait référence dans ce communiqué de presse à BGC y compris Trésorerie & collatéral management

Au sein de SFS, le métier Paiements est extrait des Services financiers, et constitue une ligne métier à part entière au sein du pôle SFS

Suppression de la division Participations financières, désormais incluses dans le Hors Pôles Les changements de normes de gestion incluent : Passage à une allocation de fonds propres normatifs aux métiers à 10,5% des RWA moyens (vs. 10% précédemment)

Passage à un taux de rémunération des fonds propres analytiques de 2% (vs. 3% précédemment) Performances des métiers mesurées en Bâle 3 : Les performances des métiers de Natixis sont présentées dans un cadre réglementaire Bâle 3. Les actifs pondérés Bâle 3 sont appréciés sur la base des règles CRR-CRD4 publiées le 26 juin 2013 (y compris traitement en compromis danois pour les entités éligibles).

Le RoTE de Natixis est calculé en considérant au numérateur le résultat net part du groupe duquel sont déduits les coupons sur les TSS nets d'impôt. Les capitaux propres retenus sont les capitaux propres part du groupe moyens en IFRS, après distribution des dividendes, dont sont exclus les dettes hybrides moyennes, les immobilisations incorporelles moyennes et les écarts d'acquisition moyens.

RoE de Natixis : le résultat pris en compte est le résultat net part du groupe duquel sont déduits les coupons sur les TSS nets d'impôt. Les capitaux propres retenus sont les capitaux propres part du groupe moyens en IFRS, après distribution des dividendes, dont sont exclus les dettes hybrides moyennes et en neutralisant les gains et pertes latents ou différés enregistrés en capitaux propres.

Le RoE des pôles métiers est calculé sur la base des fonds propres normatifs auxquels sont ajoutés les écarts d'acquisition et les immobilisations incorporelles relatives au pôle. L'allocation de capital aux métiers de Natixis s'effectue sur la base de 10,5% de leurs actifs pondérés moyens en Bâle 3. Les métiers bénéficient de la rémunération des fonds propres normatifs qui leurs sont alloués. Par convention, le taux de rémunération des fonds propres normatifs est à 2%. Asset management incluant le Private equity (2) y compris activités de M&A Actif net comptable : calculé en considérant les capitaux propres part du Groupe (déduction faite des dividendes déclarés mais non encore mis en paiement), retraités des hybrides et de la plus-value liée au reclassement des hybrides en capitaux propres. L'actif net comptable tangible est corrigé des écarts d'acquisition des mises en équivalence, des écarts d'acquisitions retraités et des immobilisations incorporelles retraités ci-après : en M€ 30/06/2018 Ecarts d'acquisition 3 667 Retraitement minoritaires Coface -163 Retraitement impôt différé passif du pôle AWM & autres -288 Ecarts d'acquisition retraités 3 215

en M€ 30/06/2018 Immobilisations incorporelles 765 Retraitement minoritaires Coface & autres -46 Immobilisations incorporelles retraitées 719 Réévaluation de la dette senior propre : composante « risque de crédit émetteur » valorisée à partir d'une méthode approchée d'actualisation des cash flows futurs, contrat par contrat, utilisant des paramètres tels que courbe des taux de swaps et spread de réévaluation (basé sur la courbe reoffer BPCE). Adoption de la norme IFRS 9 le 22 novembre 2016 autorisant l'application anticipée des dispositions relatives au risque de crédit propre dès l'exercice clos le 31/12/2016. Tous les impacts depuis le début de l'exercice 2016 sont constatés en capitaux propres, même ceux qui avaient impacté le compte de résultat lors des comptes intermédiaires de mars, juin et septembre 2016 Capital et ratio CET1 règlementaire (phasé) : Sur la base des règles CRR-CRD4 publiées le 26 juin 2013, y compris compromis danois, avec mesures transitoires. Présentation excluant les résultats de l'exercice en cours, nets de dividendes (sur la base d'un taux de distribution de 60%), à compter du 2T18 Capital et ratio CET1 fully-loaded : Sur la base des règles CRR-CRD4 publiées le 26 juin 2013, y compris compromis danois, sans mesures transitoires. Présentation incluant les résultats de l'exercice en cours, nets de dividendes (sur la base d'un taux de distribution de 60%) Ratio de levier : le calcul s'effectue selon les règles de l'acte délégué, sans mesures transitoires (présentation incluant les résultats de l'exercice en cours, nets de dividendes, sur la base d'un taux de distribution de 60%) et avec hypothèse de renouvellement des émissions subordonnées non éligibles en Bâle 3 par des instruments éligibles. Les opérations de financement sur titres traitées avec des chambres de compensation sont compensées en application des principes posés par IAS32, sans prise en compte des critères de maturité et devises. Ratio présenté après annulation des opérations avec les affiliés, en attente d'autorisation de la BCE Eléments exceptionnels : les données et commentaires de cette présentation sont basés sur les comptes de résultats de Natixis et de ses métiers retraités des éléments comptables exceptionnels détaillés en page 2 de ce communiqué de presse. Les données et commentaires qualifiés de « sous-jacents » excluent ces éléments exceptionnels. Les comptes de résultats de Natixis et de ses métiers incluant ces éléments sont en annexes de ce communiqué de presse Retraitement de l'impact IFRIC 21 : le coefficient d'exploitation, le RoE et le RoTE hors impact IFRIC 21 se calculent en prenant en compte pour le 1S18, la moitié du montant des taxes et cotisations annuelles soumises à cette norme de comptabilisation. L'impact trimestriel est obtenu par différence avec le trimestre précédent. Capacité bénéficiaire : résultat net part du groupe retraité des éléments exceptionnels et de l'impact IFRIC 21 Charges : somme des charges générales d'exploitation et des dotations aux amortissements et aux provisions pour dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles

Natixis - Consolidé M€ 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 2T18

vs. 2T17 1S17 1S18 1S18

vs. 1S17 Produit Net Bancaire 2 347 2 410 2 205 2 506 2 412 2 577 7% 4 756 4 989 5% Charges -1 771 -1 594 -1 530 -1 737 -1 795 -1 640 3% -3 365 -3 435 2% Résultat Brut d'Exploitation 576 815 674 769 618 936 15% 1 391 1 554 12% Coût du risque -70 -67 -55 -65 -43 -40 -138 -84 Mises en équivalence 7 6 5 8 7 3 13 10 Gains ou pertes sur autres actifs 9 18 -1 22 6 4 27 10 Variation de valeur écarts d'acquisition 0 0 0 0 0 0 0 0 Résultat avant impôt 523 772 623 733 587 903 17% 1 294 1 490 15% Impôt -214 -255 -181 -139 -204 -266 -469 -470 Intérêts minoritaires -28 -29 -59 -76 -60 -57 -57 -118 Résultat net part du groupe 280 487 383 518 323 580 19% 768 903 18% Bilan comptable - IFRS 9 Actif (Md€) 30/06/2018 01/01/2018 Caisse, banques centrales, CCP 26,0 36,9 Actifs financiers à la juste valeur par résultat (1) 225,8 225,7 Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres 9,9 10,0 Prêts et créances(1) 130,7 125,1 Instruments de dettes au coût amorti 1,2 1,0 Placements des activités d'assurance 101,4 96,9 Comptes de régularisation et actifs divers 19,0 18,5 Participations dans les entreprises mises en équivalence 0,7 0,7 Valeurs immobilisées 1,7 1,6 Écart d'acquisition 3,7 3,6 Total 520,1 520,0 Passif (Md€) 30/06/2018 01/01/2018 Banques centrales, CCP 0,0 0,0 Passifs financiers à la juste valeur par résultat(1) 217,9 221,3 Dettes envers les EC et la clientèle(1) 126,5 135,3 Dettes représentées par un titre 41,0 32,6 Comptes de régularisation et passifs divers 18,6 17,8 Provisions techniques des contrats d'assurance 90,2 86,5 Provisions pour risques et charges 1,8 1,9 Dettes subordonnées 3,7 3,7 Capitaux propres 19,2 19,7 Intérêts minoritaires 1,2 1,2 Total 520,1 520,0 (1) Y compris dépôts de garanties et appels de marges Natixis - Contribution par pôle au 2T18 M€ AWM BGC Assurance SFS Hors 2T18 Pôles publié Produit Net Bancaire 819 965 193 371 229 2 577 Charges -549 -549 -108 -250 -184 -1,640 Résultat Brut d'Exploitation 269 417 85 121 45 936 Coût du risque -1 -39 0 3 -3 -40 Résultat Net d'Exploitation 268 378 85 123 42 896 Mise en équivalence et autres -2 3 0 1 6 7 Résultat avant impôt 266 380 85 124 48 903 Impôt -266 Intérêts minoritaires -57 RNPG 580 Asset & Wealth Management M€ 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 2T18

vs. 2T17 1S17 1S18 1S18

vs. 1S17 Produit Net Bancaire 704 743 766 899 777 819 10% 1 448 1 596 10% Asset management(1) 671 713 730 857 739 782 10% 1 384 1 522 10% Wealth management 33 30 36 42 37 37 22% 64 74 17% Charges -519 -521 -528 -610 -529 -549 5% -1 039 -1 078 4% Résultat brut d'exploitation 186 222 239 289 248 269 21% 408 517 27% Coût du risque 0 0 0 0 0 -1 0 -1 Résultat Net d'Exploitation 186 223 239 289 248 268 20% 409 516 26% Mises en équivalence 0 0 0 1 0 0 0 0 Autres 9 0 -1 2 0 -3 8 -3 Résultat avant impôt 195 222 238 291 248 266 20% 417 514 23% Coefficient d'exploitation 73,6% 70,1% 68,8% 67,9% 68,1% 67,1% 71,8% 67,6% Coefficient d'exploitation hors impact IFRIC 21 73,2% 70,2% 69,0% 68,0% 67,5% 67,3% 71,7% 67,4% RWA (Bâle 3 - en Md€) 10,6 10,2 10,2 11,7 11,5 11,6 14% 10,2 11,6 14% Fonds propres normatifs (en Bâle 3) 3 874 3 828 3 715 3 676 4 077 3 997 4% 3 851 4 037 5% RoE après impôt(2) (en Bâle 3) 11,3% 12,5% 13,5% 14,0% 13,7% 15,2% 11,9% 14,5% RoE après impôt(2) (en Bâle 3) hors impact IFRIC 21 11,5% 12,4% 13,4% 13,9% 14,0% 15,1% 11,9% 14,6% Asset management incluant le Private equity Méthodologie d'allocation normative de capital sur la base de 10,5% des actifs pondérés moyens-y compris goodwill et immobilisations incorporelles Banque de Grande Clientèle M€ 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 2T18

vs. 2T17 1S17 1S18 1S18

vs. 1S17 Produit Net Bancaire 971 1 019 775 817 938 965 -5% 1 990 1 904 -4% Global markets 603 547 363 408 528 457 -16% 1 150 985 -14% FIC-T 388 389 253 288 378 299 -23% 777 678 -13% Equity 179 172 103 144 148 145 -16% 351 293 -17% Desk CVA/DVA 35 -13 7 -24 1 13 22 14 -36% Global finance 312 343 315 358 334 382 11% 655 717 9% Investment banking(1) 81 122 85 75 83 85 -30% 203 168 -17% Autres -25 7 12 -24 -7 41 -18 34 Charges -566 -555 -506 -567 -563 -549 -1% -1 121 -1 112 -1% Résultat brut d'exploitation 404 464 269 249 375 417 -10% 869 791 -9% Coût du risque -29 -48 -16 -21 -29 -39 -20% -78 -68 -13% Résultat Net d'Exploitation 375 416 253 228 346 378 -9% 791 724 -9% Mises en équivalence 3 3 3 3 4 3 5 6 Autres 0 0 0 18 3 0 0 3 Résultat avant impôt 378 418 255 249 352 380 -9% 796 733 -8% Coefficient d'exploitation 58,3% 54,4% 65,3% 69,5% 60,1% 56,8% 56,3% 58,4% Coefficient d'exploitation hors impact IFRIC 21 55,5% 55,4% 66,5% 70,6% 57,7% 57,6% 55,4% 57,6% RWA (Bâle 3 - en Md€) 64,4 61,3 60,4 59,0 58,9 60,8 -1% 61,3 60,8 -1% Fonds propres normatifs (en Bâle 3) 7 136 6 963 6 623 6 519 6 365 6 346 -9% 7 049 6 355 -10% RoE après impôt(2) (en Bâle 3) 14,7% 16,5% 10,5% 11,8% 16,1% 17,3% 15,6% 16,7% RoE après impôt(2) (en Bâle 3) hors impact IFRIC 21 15,7% 16,1% 10,2% 11,4% 17,2% 17,0% 15,9% 17,1% Incluant le M&A Méthodologie d'allocation normative de capital sur la base de 10,5% des actifs pondérés moyens-y compris goodwill et immobilisations incorporelles

Assurance M€ 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 2T18

vs. 2T17 1S17 1S18 1S18

vs. 1S17 Produit Net Bancaire 189 179 176 190 204 193 8% 368 397 8% Charges -129 -102 -99 -109 -118 -108 6% -231 -226 -2% Résultat brut d'exploitation 60 77 77 80 86 85 10% 137 170 24% Coût du risque 0 0 0 0 0 0 0 0 Résultat Net d'Exploitation 60 77 77 80 86 85 10% 137 170 24% Mises en équivalence 4 3 2 4 3 0 7 3 Autres 0 0 0 0 0 0 0 0 Résultat avant impôt 65 80 79 85 89 85 6% 144 173 20% Coefficient d'exploitation 68,1% 56,9% 56,2% 57,5% 58,0% 56,1% 62,7% 57,1% Coefficient d'exploitation hors impact IFRIC 21 54,9% 61,5% 60,9% 61,9% 51,1% 58,5% 58,1% 54,7% RWA (Bâle 3 - en Md€) 7,4 7,2 7,4 7,2 7,3 7,0 -3% 7,2 7,0 -3% Fonds propres normatifs (en Bâle 3) 857 871 849 875 853 868 0% 864 861 0% RoE après impôt(1) (en Bâle 3) 17,7% 21,6% 22,3% 26,7% 28,6% 26,4% 19,7% 27,5% RoE après impôt(1) (en Bâle 3) hors impact IFRIC 21 25,6% 19,0% 19,6% 24,2% 33,0% 24,9% 22,3% 28,9% Méthodologie d'allocation normative de capital sur la base de 10,5% des actifs pondérés moyens-y compris goodwill et immobilisations incorporelles

Services Financiers Spécialisés M€ 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 2T18

vs. 2T17 1S17 1S18 1S18

vs. 1S17 Produit Net Bancaire 344 347 341 350 362 371 7% 691 733 6% Financements spécialisés 219 218 215 210 223 230 6% 437 453 4% Affacturage 39 39 38 42 40 40 3% 78 80 3% Cautions et garanties financières 55 46 52 47 54 50 9% 101 104 3% Crédit-bail 54 61 52 49 57 61 1% 115 118 3% Crédit consommation 66 65 67 67 67 67 2% 131 134 2% Financement du cinéma 5 6 5 6 6 11 68% 12 17 40% Paiements 81 83 83 89 93 95 14% 164 188 15% Services financiers 44 46 43 51 46 46 0% 90 92 2% Épargne salariale 21 22 21 26 23 23 2% 44 45 4% Titres 23 23 22 25 23 23 -1% 46 46 1% Charges -233 -228 -229 -249 -245 -250 10% -461 -495 7% Résultat brut d'exploitation 112 118 112 101 117 121 2% 230 238 3% Coût du risque -21 -14 -13 -24 -9 3 -35 -7 -81% Résultat Net d'Exploitation 90 104 99 77 108 123 18% 195 231 19% Mises en équivalence 0 0 0 0 0 0 0 0 Autres 0 0 0 0 0 1 0 1 Résultat avant impôt 90 104 99 77 108 124 19% 195 232 19% Coefficient d'exploitation 67,6% 65,8% 67,1% 71,2% 67,7% 67,4% 66,7% 67,6% Coefficient d'exploitation hors impact IFRIC 21 65,6% 66,5% 67,7% 71,8% 65,9% 68,0% 66,0% 67,0% RWA (Bâle 3 - en Md€) 15,2 16,0 15,7 16,7 17,5 15,8 -1% 16,0 15,8 -1% Fonds propres normatifs (en Bâle 3) 1 961 1 889 1 907 1 958 2 145 2 232 18% 1 925 2 189 14% RoE après impôt(1) (en Bâle 3) 12,6% 15,1% 14,0% 10,7% 13,5% 14,9% 13,8% 14,2% RoE après impôt(1) (en Bâle 3) hors impact IFRIC 21 13,6% 14,7% 13,6% 10,3% 14,4% 14,6% 14,1% 14,5% Méthodologie d'allocation normative de capital sur la base de 10,5% des actifs pondérés moyens-y compris goodwill et immobilisations incorporelles

Hors Pôles M€ 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 2T18

vs. 2T17 1S17 1S18 1S18

vs. 1S17 Produit Net Bancaire 138 122 146 251 131 229 88% 260 360 39% Coface 137 152 167 167 177 156 3% 289 333 15% Autres 1 -30 -21 84 -45 73 -29 27 Charges -324 -189 -169 -201 -339 -184 -2% -513 -523 2% Coface -122 -128 -119 -114 -122 -116 -10% -250 -238 -5% FRU -128 6 0 1 -162 -1 -122 -164 34% Autres -74 -66 -50 -88 -54 -67 1% -140 -121 -14% Résultat brut d'exploitation -186 -67 -23 50 -208 45 -253 -163 -36% Coût du risque -20 -5 -26 -20 -5 -3 -25 -8 Résultat Net d'Exploitation -206 -72 -49 30 -213 42 -278 -171 -39% Mises en équivalence 0 0 0 0 0 0 1 0 Autres 1 18 0 2 3 6 19 9 Résultat avant impôt -205 -54 -49 32 -209 48 -258 -161 -38% Compte de résultat 2T18 : passage des données hors éléments exceptionnels aux données publiées M€ 2T18 hors éléments exceptionnels Variation de change des TSS en devises Coûts d'investissement

TEO Investissement

& charges de restructuration

« Fit to win » 2T18 publié Produit Net Bancaire 2 522 55 2 577 Charges - 1 624 - 20 4 - 1 640 Résultat Brut d'Exploitation 898 55 - 20 4 936 Coût du risque - 40 - 40 Mise en équivalence 3 3 Gain ou perte sur autres actifs 4 4 Résultat avant impôt 864 55 - 20 4 903 Impôt - 252 - 19 7 - 1 - 266 Intérêts minoritaires - 56 - 1 - 57 Résultat net part du groupe 556 36 - 13 1 580 Compte de résultat 1S18 : passage des données hors éléments exceptionnels aux données publiées M€ 1S18 hors éléments exceptionnels Variation de change des TSS en devises Coûts d'investissement

TEO Investissement

& charges de restructuration

« Fit to win » 1S18 publié Produit Net Bancaire 4 963 27 4 989 Charges -3 402 -34 1 -3 435 Résultat Brut d'Exploitation 1 560 27 -34 1 1 554 Coût du risque -84 -84 Mise en équivalence 10 10 Gain ou perte sur autres actifs 10 10 Résultat avant impôt 1 496 27 -34 1 1 490 Impôt -472 -9 12 0 -470 Intérêts minoritaires -117 -1 -118 Résultat net part du groupe 907 17 -22 0 903



Capital réglementaire au 1T18 et structure financière - Bâle 3 phasé(1), en Md€

Présentation excluant les résultats de l'exercice en cours, nets de dividendes (sur la base d'un taux de distribution de 60%), à compter du 2T18 - Voir note méthodologique Capitaux propres part du groupe 19,2 Résultat de l'exercice en cours -0.9 Goodwill & incorporels -3,8 Autres déductions -0,8 Reclassement des Hybrides en Tier 1(2) -2,1 Fonds propres CET1 11,6 Additional T1 2,1 Fonds propres Tier 1 13,7 Fonds propres Tier 2 2,2 Fonds propres totaux prudentiels 15,9

1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 1T18

Pro forma 2T18 Ratio CET1 10,9% 11,2% 11,4% 10,8% 10,8% 10,7% 10,6% Ratio Tier 1 12,8% 13,1% 13,1% 12,9% 12,7% 12,5% 12,5% Ratio de solvabilité 15,1% 15,4% 15,3% 14,9% 14,8% 14,6% 14,5% Fonds propres Tier 1 14,6 14,7 14,6 14,3 13,9 13,7 13,7 Risques pondérés 114,1 112,6 111,7 110,7 109,5 109,5 110,1 Voir note méthodologique Incluant la plus-value liée au reclassement des hybrides en capitaux propres Impacts IFRIC 21 par pôle Impact sur les charges M€ 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 1S17 1S18 AWM -3 1 1 1 -4 1 -2 -3 BGC -28 9 9 9 -22 7 -18 -15 Assurance -25(1) 8(2) 8(2) 8(2) -14 5 -17 -9 SFS -6 2 2 2 -6 2 -4 -4 Hors pôles -94 34 30 30 -119 40 -60 -80 Total Natixis -156 55 50 50 -166 55 -101 -110 Impact sur le PNB M€ 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 1S17 1S18 SFS (Crédit-bail) -1 0 0 0 -1 0 -1 -1 Total Natixis -1 0 0 0 -1 0 -1 -1 -10,9 M€ sur les charges sous-jacentes et -14,1 M€ liés à la C3S exceptionnelle dans l'Assurance liée à l'accord avec CNP 3,6 M€ sur les charges sous-jacentes et 4,7 M€ liés à la C3S exceptionnelle dans l'Assurance liée à l'accord avec CNP Répartition des fonds propres normatifs et RWA au 30 juin 2018 en Md€ RWA

(fin de période) %

du total Écarts d'acquisition

& immobilisations incorporelles

1S18 Fonds propres

normatifs

1S18 RoE

après impôt

1S18 AWM 11,6 12% 2,8 4,0 14,5% BGC 60,8 64% 0,2 6,4 16,7% Assurance 7,0 7% 0,1 0,9 27,5% SFS 15,8 17% 0,4 2,2 14,2% TOTAL (excl. Hors Pôles) 95,2 100% 3,5 13,4

Ventilation des risques pondérés (RWA)

en Md€ 30/06/2018 Risque de crédit 76,4 Approche interne 56,3 Approche standard 20,1 Risque de contrepartie 6,9 Approche interne 5,9 Approche standard 1,0 Risque de marché 9,6 Approche interne 4,0 Approche standard 5,6 CVA 2,4 Risque opérationnel - Approche standard 14,8 Total RWA 110,1 Ratio de levier fully-loaded(1)

Selon les règles de l'Acte délégué publié par la Commission Européenne le 10 octobre 2014, après l'annulation des opérations avec les affiliés, en attente d'autorisation de la BCE Md€ 30/06/2018 Fonds propres Tier 1(1) 14,0 Total bilan prudentiel 420,5 Ajustements au titre des expositions sur dérivés -40,1 Ajustements au titre des opérations de financement sur titres(2) -28,3 Autres opérations avec les affiliés -37,5 Engagements donnés 37,9 Ajustements réglementaires -4,7 Total exposition levier 347,7 Ratio de levier 4,0% Voir note méthodologique. Sans phase-in et avec hypothèse de remplacement des émissions subordonnées lorsqu'elles deviennent non éligibles Opérations de financement sur titres traitées avec des chambres de compensation compensées en application des principes posés par la norme IAS32, sans prise en compte des critères de maturité et devises Actif net comptable au 30 juin 2018 en Md€ 30/06/2018 Capitaux propres part du groupe 19,2 Retraitement des hybrides -2,0 Retraitement des plus-values des TSS -0,1 Distribution Actif net comptable 17,1 Immobilisations incorporelles retraitées(1) 0,7 Ecarts d'acquisition retraités(1) 3,2 Actif net comptable tangible(2) 13,1 en € Actif net comptable par action 5,44 Actif net comptable tangible par action 4,19 (1) Voir note méthodologique (2) Actif net comptable tangible = actif net comptable - écarts d'acquisition - immobilisations incorporelles Bénéfice par action au 2T18 en M€ 30/06/2018 Résultat net - part du groupe 903 Coupons sur TSS nets d'impôts -50 Résultat net attribuable aux actionnaires 853 Bénéfice par action (€) 0,27 Nombre d'actions au 30 juin 2018 Nombre d'actions moyen sur la période hors actions détenues en propre 3 136 214 689 Nombre d'actions hors actions détenues en propre, fin de période 3 135 744 762 Nombre d'actions détenues en propre, fin de période 2 561 025

Résultat net attribuable aux actionnaires en M€ 2T18 1S18 Résultat net - part du groupe 580 903 Coupons sur TSS nets d'impôts -24 -50 Numérateur RoE & RoTE Natixis 556 853 RoTE(1) de Natixis en M€ 30/06/2018 Capitaux propres part du groupe 19 180 Neutralisation des TSS -2 122 Distribution provisionnée -512 Immobilisations incorporelles retraitées -719 Écarts d'acquisition retraités -3 215 Fonds propres RoTE fin de période 12 611 Fonds propres RoTE moyens 2T18 12 511 RoTE 2T18 annualisé 17,8% Fonds propres RoTE moyens 1S18 12 461 RoTE 1S18 annualisé 13,7% RoE(1) de Natixis en M€ 30/06/2018 Capitaux propres part du groupe 19 180 Neutralisation des TSS -2 122 Distribution provisionnée -512 Neutralisation des gains & pertes latents ou différés enregistrés en capitaux propres -354 Fonds propres RoE fin de période 16 192 Fonds propres RoE moyens 2T18 16 004 RoE 2T18 annualisé 13,9% Fonds propres ROE moyens 1S18 15 892 RoE 1S18 annualisé 10,7% Voir note méthodologique Encours douteux(1) en Md€ 31/12/2017

Pro forma

IFRS 9 30/06/2018

Sous

IFRS9 Engagements provisionnables(2) 2,7 2,4 Engagements provisionnables/Créances brutes 2,2% 1,9% Stock de provisions(3) 2,0 1,9 Provisions totales/Engagements provisionnables 73% 78% Encours au bilan, hors repos, net de collatéral Engagements nets des sûretés qui comprennent, pour les activités de crédit-bail les immeubles faisant l'objet des contrats dont Natixis est propriétaire et pour les encours d'affacturage, les créances pour lesquelles les contreparties redevables ne sont pas en défaut Provisions individuelles et collectives

Avertissement Ce communiqué peut comporter des objectifs et des commentaires relatifs aux objectifs et à la stratégie de Natixis, Par nature, ces objectifs reposent sur des hypothèses, des considérations relatives à des projets, des objectifs et des attentes en lien avec des événements, des opérations, des produits et des services futurs et non certains et sur des suppositions en termes de performances et de synergies futures, Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de ces objectifs qui sont soumis à des risques inhérents, des incertitudes et des hypothèses relatives à Natixis, ses filiales et ses investissements, au développement des activités de Natixis et de ses filiales, aux tendances du secteur, aux futurs investissements et acquisitions, à l'évolution de la conjoncture économique, ou à celle relative aux principaux marchés locaux de Natixis, à la concurrence et à la réglementation, La réalisation de ces événements est incertaine, leur issue pourrait se révéler différente de celle envisagée aujourd'hui, ce qui est susceptible d'affecter significativement les résultats attendus, Les résultats réels pourraient différer significativement de ceux qui sont impliqués dans les objectifs, Les informations contenues dans ce communiqué, dans la mesure où elles sont relatives à d'autres parties que Natixis, ou sont issues de sources externes, n'ont pas fait l'objet de vérifications indépendantes et aucune déclaration ni aucun engagement ne sont donnés à leur égard, et aucune certitude ne doit être accordée sur l'exactitude, la sincérité, la précision et l'exhaustivité des informations ou opinions contenues dans ce communiqué, Ni Natixis ni ses représentants ne peuvent voir leur responsabilité engagée pour une quelconque négligence ou pour tout préjudice pouvant résulter de l'utilisation de ce communiqué ou de son contenu ou de tout ce qui leur est relatif ou de tout document ou information auxquels il pourrait faire référence. Les données présentes dans ce communiqué ne se sont pas auditées. L'information financière de NATIXIS pour le deuxième trimestre de l'année 2018 est constituée du présent communiqué de presse et de la présentation attachée, disponible sur le site Internet www.natixis.com dans l'espace "Investisseurs & actionnaires". La conférence de présentation des résultats du vendredi 3 août 2018 à 9h00 sera retransmise en direct sur le site Internet www.natixis.com (rubrique Investisseurs & actionnaires). Contacts : Relations Investisseurs : investorelations@natixis.com Relations Presse : relationspresse@natixis.com Damien Souchet T + 33 1 58 55 41 10 Benoit Gausseron T + 33 1 58 19 28 09 Souad Ed Diaz Noémie Louvel T + 33 1 58 32 68 11 T + 33 1 78 40 37 87 Olivier Delahousse Sonia Dilouya T + 33 1 58 55 04 47 T + 33 1 58 32 01 03 www.natixis.com

Noémie Louvel T + 33 1 58 32 68 11

T + 33 1 78 40 37 87 Olivier Delahousse

Sonia Dilouya T + 33 1 58 55 04 47

T + 33 1 58 32 01 03 www.natixis.com

