NATIXIS : UBS abaisse marginalement son objectif de cours

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

UBS a réduit son objectif de cours de 4,20 euros à 4 euros et confirme sa recommandation Neutre sur Natixis. Le bureau d’études explique que son exposition à la gestion d'actifs - environ 50 % des profits – rend Natixis relativement plus sensible à la propagation du coronavirus, qui pourrait avoir un impact à la fois sur la collecte et sur les commissions de performance. En fonction de l'aggravation de l'épidémie, la banque de financement et d’investissement et le coût du risque en particulier pourraient également être affectés.Le nouvel objectif de cours intègre la déconsolidation de Coface.