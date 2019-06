NATIXIS : UBS juge que la réaction du marché est sévère

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

UBS a confirmé sa recommandation Neutre et son objectif de cours de 4,80 euros sur Natixis après la chuté de plus de 10 % de l’action. Selon le bureau d'études, le risque est la création d'un effet boule de neige chez H2O avec une décollecte à venir. Il rappelle que H2O a contribué de manière significative à la dynamique de flux et aux commissions de performance de Natixis Global Asset Management au cours des derniers trimestres.Mais, ajoute l'analyste, le gestionnaire d'actifs ne contribue qu'à hauteur de 6 % à 7 % au résultat net de Natixis, la réaction du marché semble donc sévère, même en considérant un scénario extrême.