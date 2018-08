NATIXIS : UBS réduit son objectif de cours

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

UBS a réduit son objectif de cours de 7,10 euros à 6,40 euros et confirmé sa recommandation Neutre sur Natixis après l’annonce des résultats du deuxième trimestre. Le bureau d’études a réduit le multiple de valorisation appliqué à la gestion d’actifs afin de prendre en compte une prévision de collecte plus prudente en raison de marchés plus volatils, mais il a aussi pris en compte la baisse du titre Coface.S'agissant des résultats trimestriels de Natixis, ils ont dépassé les attentes grâce à des commissions et à une collecte meilleures que prévu en gestion d'actifs, des revenus plus élevés qu'anticipé dans les financements et un coût du risque plus faible.