NATIXIS : UBS reste Neutre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

UBS a confirmé sa recommandation Neutre et son objectif de cours de 4,55 euros sur Natixis après son avertissement sur ses revenus. En supposant qu'une rémunération plus faible puisse compenser 30 % de la baisse annoncée du revenu, le bureau d’études pourrait réduire de 25% ses prévisions de résultat avant impôts pour le quatrième trimestre et de 6% ses estimations pour l'exercice 2018. Il s'attend cependant à ce que le consensus de résultats pour 2019 et 2020 ne soit pas impacté.Compte tenu de la chute de marchés boursiers et de la forte fluctuation de la volatilité, passé d'un plus bas de dix ans à un sommet de plusieurs années, le risque que font peser les produits structurés sur les résultats des banques mondiales s'est accru, explique le broker.