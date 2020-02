NATIXIS : cession de 29,5 % du capital de COFACE à Arch Capital Group

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv COFACE S.A. 1.32% 11.53 3.74% NATIXIS -0.68% 4.217 7.30%

0

En ligne avec le plan New Dimension, Natixis a cédé 29,5% du capital de Coface à Arch Capital Group, un assureur américain spécialisé, pour un prix de 10,70 euros par action (dividende attaché). La réalisation de la transaction est soumise à des conditions usuelles, notamment l’obtention des autorisations réglementaires requises, ce qui pourrait prendre 6 à 12 mois.La transaction déclenchera, au moment de sa réalisation, la déconsolidation de Coface dans les comptes de Natixis, libérant ainsi environ 35 points de base de ratio CET1, principalement grâce à la déconsolidation d'environ 3,5 milliards d'euros d'actifs pondérés du risque. L'annonce de la cession entraînera également une dépréciation de goodwill d'environ 100 millions d'euros au premier trimestre 2020, sans impact sur le ratio CET1.Suite à la réalisation de la transaction, Natixis continuera à distribuer à ses actionnaires l'intégralité du capital excédentaire par rapport à sa cible de CET1, que ce soit via le dividende ordinaire ou d'autres modalités.Pour rappel, le ratio CET1 de Natixis au 31 décembre 2019 était de 11,3%, au-dessus de sa cible de 11,2% et la contribution de Coface au résultat net 2019 publié de Natixis était limitée (~2,5%).Suite à la transaction, Natixis ne sera plus représentée au Conseil d'Administration de Coface. La participation résiduelle de 12,2% sera détenue comme une participation financière.