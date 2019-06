NATIXIS : dévisse de 10%, la suspension de la note de H2O Allegro mise en cause

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Amplifiant déjà la baisse du marché et du secteur bancaire ce matin, Natixis chute désormais de 9,91% à 3,553 euros, soit le plus fort repli de l’indice SBF 120. Jefferies attribue cette chute à la décision de Morning Star de suspendre hier la note du fonds H2O Allegro, (2,4 milliards d’euros d’actifs), qui était jusqu'ici "Bronze". Morning Star classe les fonds en « Gold », « Silver » et « Bronze ». Cette décision fait suite aux interrogations de l'équipe de recherche quant au caractère approprié et à la liquidité de certaines obligations privées détenues dans l'une des poches du fonds.Morning Star précise que 4,2% des actifs sont investis ainsi dans des obligations illiquides émises par des sociétés contrôlées par le financier allemand Lars Windhorst. Il juge que la concentration des placements sur une série de sociétés liées au même individu est une source d'inquiétude.L'équipe de recherche observe en outre que depuis mai 2019, Brunos Crastes, directeur général d'H2O, a été nommé au conseil de surveillance de la société Tennor Holding, le fonds d'investissement de Lars Windhorst, laissant transparaître un risque de conflit d'intérêt.L'annonce de la suspension de la note est intervenue peu après la parution d'un article du Financial Times, " H2O Asset Management : illiquid love ", qui faisait les mêmes observations que Morning Star.Jefferies juge que la réaction du marché est exagérée, H2O représentant de 5% à 6% du bénéfice net du groupe. Il ajoute que la structure du fonds a toujours été divulguée par H2O avec 85%-90% en obligations d'Etat et futures, et 5%-15% en actifs illiquides.