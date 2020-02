NATIXIS : en tête du SBF 120 à la faveur de résultats trimestriels solides

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le quatrième trimestre a été favorable aux banques françaises. Après BNP Paribas et Société Générale, Natixis a dévoilé des résultats meilleurs que prévu. Elle a bénéficié de ses bonnes performances dans la gestion d’actifs, le courtage sur les taux, crédit, changes et matières premières et la banque d’investissement. Depuis ce matin, l’action Natixis est solidement installée en tête du SBF 120, progressant de 4,9% à 4,28 euros.Sur les trois derniers mois de 2019, le groupe bancaire a réalisé un bénéfice net (part du groupe) de 371 millions d'euros, contre 181 millions d'euros lors du quatrième trimestre 2018. Il est supérieur de 24% aux attentes. Dans le même temps, le produit net bancaire a bondi de 23% à 2,5 milliards d'euros.Les analystes sont unanimes à expliquer la surperformance de Natixis par la gestion d'actifs, le courtage sur les taux, crédit, changes et matières premières et la banque d'investissement. Le produit net bancaire de la première a augmenté de 8% à 1,1 milliard d'euros pour une collecte de 1 milliard d'euro.Dans le courtage sur les taux, les revenus ont bondi de 33% à 306 millions d'euros, sont niveau le plus élevé depuis le 1er trimestre 2018. Cette activité a connu un contexte porteur, comme les résultats des banques européennes et américaines l'ont montré.En banque d'investissement, le produit net bancaire a progressé de 14% à 145 millions d'euros.L'établissement a fini l'année avec un ratio de fonds propres durs en amélioration de 50 points de base à 11,3%, dépassant de 10 points de base son objectif.Il versera un dividende en numéraire par action en hausse à 0,31 euro (taux de distribution de 83%) contre 0,30 euro en 2018.A la différence de ses concurrentes BNP Paribas et Société Générale, Natixis n'a modifié aucun objectif pour 2020.