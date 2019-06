NATIXIS : forte décollecte lundi pour H2O, qui assure que flux nets sortants ont fortement ralenti

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Les fonds d’H2O AM ont connu leur plus importante décollecte journalière lundi, selon des données Bloomberg. La décollecte pour six de ses fonds s’élèverait ainsi désormais à 5,6 milliards d’euros en quatre jours. Dans un communiqué, le gestionnaire d’actifs indique que les flux nets sortants ont considérablement ralenti depuis lundi. « De plus, les fonds H2O ont reçu des rentrées de fonds importantes le mardi 25 juin », a-t-il ajouté.Le gestionnaire d'actifs a annoncé lundi des mesures pour rétablir la confiance. H2O AM a ainsi vendu une partie de ses obligations privées non notées, à l'origine de la crise de confiance.Le gestionnaire d'actifs a par ailleurs déprécié le solde des obligations privées non notées dans ses portefeuilles, conformément à la réglementation Ucits. Résultat, la valeur de marché globale des obligations privées non notées est passée en dessous de 2% des actifs sous gestion. Elle était inférieure à 500 millions lundi.Natixis a précisé que la liquidité de ces titres est assurée et permettra de faire face à d'éventuels retraits supplémentaires si certains clients décidaient de vendre une partie de leurs fonds. H2O a ajouté que suite à cette dépréciation, ses fonds seront valorisés avec une décote située entre 3 % et 7 %.H2O AM a rappelé avoir mis en place en 2017 des règles de swing pricing destinées à protéger les porteurs de parts restant dans les fonds des coûts liés aux sorties, qui sont donc supportés par les investisseurs demandant le rachat de parts.Le gestionnaire d'actifs a enfin décidé de supprimer tous les droits d'entrée pour tous les fonds jusqu'à nouvel ordre, avant de favoriser l'investissement dans les fonds.Afin de tenter de rétablir la confiance dans H2O AM, Natixis va aussi anticiper l'audit mené sur cet affilié, en l'engageant dès le 21 juin 2019. La banque a rappelé que son inspection générale mène de façon régulière des audits de chacun des affiliés de Natixis Investment Manager.