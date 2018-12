NATIXIS : lance un avertissement sur ses revenus en raison de dérivés en Asie

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Natixis annonce que le produit net bancaire (PNB) de ses métiers serait de l'ordre de 2 milliards d'euros au quatrième trimestre 2018, à comparer à 2,25 milliards d'euros pour le quatrième trimestre 2017, soit une baisse d'environ 10% sur le trimestre et de moins de 1% sur l'année. " L'intégralité de cette baisse est liée à la survenance d'un risque de nature exceptionnelle ", a expliqué la banque. Hormis cet élément non récurrent, le PNB des métiers sera en ligne avec celui de l'an dernier sur le trimestre, malgré le contexte de marché moins favorable.Natixis précise que cet élément de nature exceptionnelle est lié à la dégradation des marchés asiatiques, dont il avait déjà été indiqué lors de la présentation des résultats du deuxième et du troisième trimestre qu'elle pesait négativement sur les activités de dérivés actions.Il est apparu au quatrième trimestre que sur certains produits spécifiques traités avec des clients en Asie, le modèle de gestion utilisé a conduit à mettre en place une stratégie de couverture qui s'avère déficiente dans les conditions de marché actuelles. Cette situation explique une réduction des revenus de Natixis au quatrième trimestre 2018 à hauteur de 100 millions d'euros, à laquelle s'ajoute une provision de 160 millions d'euros pour couvrir la gestion de ce stock de produits."Cette diminution de revenus ne présente pas de caractère récurrent et concerne une activité dont les revenus ne contribuaient pas significativement au plan moyen terme", a souligné la banque. Elle ne remet donc nullement en cause les objectifs du plan stratégique New Dimension tels que présentés le 12 septembre 2018 qui sont donc tous maintenus, y compris un taux de distribution minimum de 60% en ce qui concerne le dividende ordinaire.Par ailleurs, le dividende ordinaire sera complété par un dividende exceptionnel de 1,5 milliard d'euros issu de la cession des activités de banque de détail à BPCE SA, qui sera versé dès complétude de l'opération