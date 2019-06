NATIXIS : les niveaux d'évaluation actuels constituent un bon point d'entrée selon Jefferies

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Jefferies a confirmé sa recommandation d’Achat et son objectif de cours 5,75 euros sur Natixis après une rencontre avec la direction à la suite des difficultés d’H2O. Selon le bureau d’études, aux yeux de la direction, le problème n'est pas lié à la liquidité, au rendement ou à un conflit d'intérêts, mais au manque de diversité des placements privés et de leur lien avec une source unique. L'analyste juge que les actions et le niveau de communication de Natixis ces 5 derniers jours ont montré la force de l'équipe dirigeante qui, il en est convaincu, portera ses fruits à l'avenir." Le roadshow d'aujourd'hui a renforcé notre opinion selon laquelle la réaction du marché a été exagérée et les niveaux d'évaluation actuels constituent un bon point d'entrée pour les investisseurs ", conclut l'analyste.