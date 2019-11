NATIXIS : nominations dans la supervision des risques

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Olivier Vigneron rejoint Natixis et est nommé directeur des risques, membre du comité de direction générale. Il était précédemment directeur des risques pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique de J.P. Morgan. Basé à Paris, il prendra ses fonctions le 14 janvier 2020 et pilotera les risques de Natixis dans l’ensemble de ses métiers et géographies. Olivier Vigneron succèdera à Pierre Debray qui deviendra, à cette date, conseiller du directeur général de Natixis, chargé d’une mission sur l’évolution du modèle "originate-to-distribute".Une fonction de responsable des risques et de la conformité des activités de Natixis aux États-Unis est créée au sein du comité exécutif de Natixis. Elle est confiée à Stéphane Morin. Il est en charge du contrôle des risques et de la conformité des activités de Natixis aux États-Unis. Il rapporte au directeur des risques et au secrétaire général de Natixis.Le Directeur général de la banque, François Riahi a déclaré : "Je suis ravi d'accueillir Olivier Vigneron qui possède une grande expérience internationale de la supervision des risques. Nous créons également au sein du comité exécutif une fonction de responsable des risques et de la conformité de nos activités aux États-Unis pour renforcer notre dispositif dans ce pays très important pour Natixis".