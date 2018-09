Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Benito Berber est nommé Chef économiste de Natixis pour l’Amérique latine. Il rapporte à Joseph LaVorgna, Chef économiste pour les Amériques. Basé à New York, il aura en charge les analyses et les prévisions pour les pays de l’Amérique Centrale et Latine. "Cette nomination confirme l’implication de Natixis dans la zone, ainsi que son expertise sectorielle au service de ses clients internationaux qui souhaitent développer leurs activités en Amérique Latine", a expliqué la banque.Diplômé en économie de l'Instituto Tecnológico Autónomo au Mexique ainsi que de Duke University, il possède 18 ans d'expérience dans les services financiers en tant qu'économiste chez RBS, HSBC Securities, Moody's Investors Service et IDEAglobal. Benito Berber était dernièrement économiste senior pour l'Amérique Latine chez Nomura Securities.