(+5,59% à 4,31 euros)Le quatrième trimestre a été favorable aux banques françaises. Après BNP Paribas et Société Générale, Natixis a dévoilé des résultats meilleurs que prévu. Elle a bénéficié de ses bonnes performances dans la gestion d'actifs, le courtage sur les taux, crédit, changes et matières premières et la banque d'investissement.