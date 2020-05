NATIXIS prend de nouveaux engagements sur le pétrole de schiste et le charbon

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Dans les banques, l'heure est au verdissement. Natixis a annoncé avoir pris deux nouveaux engagements dans sa politique de transition énergétique et climatique. La banque cesse de financer les projets dédiés et les entreprises actives dans l’exploration et la production de pétrole et de gaz de schiste. Natixis s'engage également à ne plus financer les sociétés dont l'activité repose à plus de 25% sur l'exploration et la production de pétrole et de gaz de schiste.Le second engagement concerne le charbon thermique après avoir cessé en octobre 2015, tout financement dédié à cette industrie et un an après avoir abaissé à 25% le seuil du financement des entreprises du charbon thermique dans le monde entier.Dès à présent, Natixis ne soutient plus les entreprises qui développent de nouvelles capacités de centrales à charbon ou de mines de charbon thermique, et sortira complètement du charbon thermique en 2030 pour les pays de l'Union européenne et de l'OCDE et 2040 dans le reste du monde.Pour atteindre cet objectif, la banque renforcera son dialogue avec ses clients, notamment énergéticiens, pour analyser dans quelle mesure leur mix d'activité est compatible avec les engagements de la banque par géographie. La banque sera amenée à cesser les relations avec les clients qui développeraient de nouvelles capacités de centrales à charbon ou de mines de charbon thermique.Il y a un peu plus d'une semaine, BNP Paribas avait annoncé l'accélération de sa sortie complète du charbon. Elle est prévu aux mêmes années que Natixis pour l'Union européenne, l'OCDE et le reste du monde.En Bourse, l'action Natixis chute de 10,56% à 1,968 euro au sein d'un secteur bancaire très mal orienté.