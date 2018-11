NATIXIS : reconfirme ne pas envisager une OPA sur INGENICO

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv INGENICO GROUP 0.21% 67.14 -24.73% NATIXIS 1.63% 5.37 -19.89%

A l’occasion de la publication des résultats du troisième trimestre, Natixis a réitéré ses ambitions stratégiques et financières communiquées le 12 septembre. Dans l’optique d’accélérer sa croissance et la création de valeur, la banque pourrait investir jusqu’à 2,5 milliards d’euros entre 2018 et 2020 (~0,4 milliard déjà investis).Ces investissements porteraient prioritairement sur les métiers de Gestion d'actifs et de fortune (par exemple : boutiques complétant l'offre existante, développement en Asie et sur le segment des alternatifs, actifs d'assurance vie) et secondairement sur les Paiements et sur la Banque de grande clientèle (par exemple : boutiques de M&A).Dans le premier domaine, il souhaite prendre part au mouvement de consolidation de l'industrie (par exemple : acquisitions, combinaison d'actifs). Natixis reconfirme ne pas envisager une OPA sur Ingénico.Par ailleurs, et sous réserve de la réalisation du projet de cession des activités de banque de détail à BPCE SA, le scénario central de Natixis reste la distribution d'un dividende exceptionnel pouvant atteindre 1,5 milliard d'euros dans la mesure où aucune opportunité stratégique significative n'a été identifiée à ce jour.