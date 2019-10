NATIXIS : recrute le Directeur général de Groupama AM et le COO d'Axa IM

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Natixis nomme Joseph Pinto Chief operating officer (COO) de Natixis Investment Managers et Philippe Setbon directeur général (CEO) d’Ostrum Asset Management. Joseph Pinto et Philippe Setbon seront tous deux membres du comité exécutif de Natixis et du comité de direction de Natixis Investment Managers.Joseph Pinto, au poste nouvellement créé de COO, sera rattaché à Jean Raby, directeur général de Natixis Investment Managers, membre du comité de direction générale de Natixis en charge de la gestion d'actifs et de fortune. Il était auparavant COO chez Axa IM.Philippe Setbon remplacera Matthieu Duncan qui a démissionné de son poste de directeur général d'Ostrum Asset Management afin de poursuivre d'autres intérêts. Philippe Setbon prendra ses fonctions à la fin du mois de novembre, Matthieu Duncan restant à son poste jusque-là. Il était auparavant directeur général de Groupama Asset Management.François Riahi, directeur général de Natixis, a déclaré : " Avec Philippe Setbon et Joseph Pinto, nous accueillons au sein du comité exécutif de Natixis deux grands professionnels de la gestion d'actifs. Joseph Pinto, dont le profil international correspond parfaitement à notre dispositif, va apporter une plus-value importante à notre modèle multi-boutiques à un moment de transformation de cette industrie. Philippe Setbon va conduire une de nos initiatives stratégiques majeures qu'est la création avec la Banque Postale Asset Management d'un leader européen de la gestion assurantielle et fixed income dans une logique de développement. "