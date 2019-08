NATIXIS : résultat net en baisse de 32% au deuxième trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Natixis a généré au deuxième trimestre un résultat net part du groupe en baisse de 32% à 346 millions d’euros. Le produit net bancaire s’est replié de 3% à 2,28 milliards d’euros. Le coût du risque est ressorti à -100 millions d’euros contre -41 millions un an plus tôt. "En gestion d'actifs et de fortune, notre modèle multiboutique a confirmé sa robustesse. Les revenus et les encours ont continué de progresser malgré une décollecte chez H2O, avec une collecte nette de nouveau positive aux Etats-Unis", a déclaré François Riahi, directeur général." Nos métiers d'assurance et de paiements ont poursuivi leur forte croissance avec un effet ciseau positif. Notre solidité financière s'est encore renforcée avec un CET1 de 11,5%, au-dessus de notre objectif 2020 ", a précisé le dirigeant.