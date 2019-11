NATIXIS : se reprend après avoir rassuré sur la suspension d'un trader

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Natixis rebondit de 0,52% à 3,879 euros après avoir accru ses pertes en fin de séance pour finir en repli de près de 4%. Le titre avait réagi à une information de Bloomberg selon laquelle la banque avait suspendu un de ses traders de la plateforme Amériques. Elle avait ravivé les souvenirs des déboires du gestionnaire d’actifs H2O en juin et surtout du profit warning de fin d’année dernière liée à un problème de couverture sur des dérivés actions.Natixis a réagi à cette information, tenant à préciser qu'elle suit et revoit constamment les performances de ses collaborateurs grâce à des procédures internes solides, applicables à l'ensemble des salariés. " Concernant le cas individuel évoqué par un article de Bloomberg en date du 26 novembre, il s'agit d'une procédure purement interne qui n'est en aucun cas liée à une perte en résultat et est sans conséquence aucune sur les clients ou les activités de Natixis ", a précisé la banque.