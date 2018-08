Natixis : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Natixis a présenté des résultats en nette progression et supérieurs aux attentes au deuxième trimestre. La banque française a enregistré un bénéfice net part du groupe en augmentation de 19% à 580 millions d’euros. Hors éléments exceptionnels, il a progressé de 5% à 556 millions d'euros. Le consensus Inquiry Financial réalisé pour Reuters s’élevait à 497 millions d’euros. Le coût du risque a, lui, reculé de 40% à 40 millions d’euros. Dans le même temps, le produit net bancaire a augmenté de 7% à 2,577 milliards d’euros. Celui des métiers a, lui, progressé de 3% à 2,35 milliards d'euros.La hausse est de 5% à taux de change constants.La division Banque de Grande Clientèle, qui comprend ses activités de marché, a vu son résultat avant impôts reculer de 8% à 383 millions d'euros. Il a en revanche augmenté de 20% à 266 millions d'euros en gestion d'actifs et de 22% à 127 millions d'euros dans les services financiers spécialisés.François Riahi, directeur général de Natixis, a déclaré : "Tout comme au 1er trimestre 2018, Natixis enregistre au 2eme trimestre de solides résultats, en ligne avec les objectifs de notre plan stratégique New Dimension".S'agissant de sa solidité financière, Natixis affiche un ratio de fonds propres durs de 10,8%, en hausse de 10 points de base sur le trimestre. Le ratio de levier ressort, lui, à 4%, en repli de 10 points de base.