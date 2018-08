Natixis : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Natixis a nommé Jean-Philippe Adam Senior Country Manager Espagne et Portugal de la Banque de Grande Clientèle. Il a pris ses nouvelles fonctions le 24 juillet 2018 tout en conservant ses missions actuelles de responsable de la plateforme Amérique Latine de la Banque de Grande Clientèle (BGC) et de la coordination des opérations de la BGC au Canada.Jean-Philippe Adam est rattaché à Luc François, responsable de la plateforme EMEA de la Banque de Grande Clientèle et responsable mondial de Global Markets, ainsi qu'à Stéphane About, responsable de la plateforme Amériques de la Banque de Grande Clientèle.Il a acquis plus de 30 ans d'expérience dans le secteur bancaire sur le continent américain ainsi qu'en Europe. Il a commencé sa carrière à la Société Générale à Buenos Aires, avant de la poursuivre au Crédit Lyonnais à Buenos Aires et à Paris, puis chez Crédit Agricole Securities à New York, où il était responsable Debt origination pour la zone Amérique Latine.Jean-Philippe Adam a rejoint Natixis en 2013 à New York en tant que responsable de la plateforme Amérique Latine de la Banque de Grande Clientèle. En 2017, il a été nommé responsable de la coordination des opérations de la BGC au Canada.