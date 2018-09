Natixis : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Pour renforcer son modèle de banque universelle, s'adapter aux nouveaux usages et mieux servir les clients des Banques Populaires et des Caisses d'Epargne, le groupe BPCE envisage de simplifier son organisation en intégrant au sein de BPCE SA, les métiers Affacturage, Cautions & garanties, Crédit-bail, Crédit à la consommation et Titres. À cet effet, BPCE SA envisage d'acquérir ces activités auprès de Natixis pour un prix global de 2,7 milliards d'euros.Cette opération se traduirait par le versement aux actionnaires de Natixis d'une distribution exceptionnelle pouvant atteindre 1,5 milliard d'euros, sauf projet d'acquisition importante d'ici à la clôture de la transaction.Ce projet, en cas de réalisation, contribuera de façon significative à la réalisation des ambitions de TEC2020 et de New Dimension, les plans stratégiques du groupe BPCE et de Natixis, dont les objectifs sont revus à la hausse à l'occasion de cette opération (cible de RoTE 2020 de Natixis positionnée à 14-15.5% contre une cible initiale de 13-14.5%).Cette opération, en cas de réalisation, permettra à Natixis d'accélérer le développement de son modèle asset-light.Natixis investirait ainsi jusqu'à 2,5 milliards d'euros sur la durée de son plan stratégique New Dimension, principalement dans les activités de gestion d'actifs, contre 1 milliard initialement prévus.