Natixis : BPCE va simplifier son dispositif de commissions d'intervention

28 septembre (Reuters) - Le groupe bancaire BPCE fait savoir vendredi :

* LE GROUPE BPCE ANNONCE ENGAGER UNE ÉVOLUTION DE SON DISPOSITIF ET DE SA TARIFICATION DES COMMISSIONS D’INTERVENTION POUR LES RÉSEAUX BANQUE POPULAIRE ET CAISSE D’EPARGNE

* LE NOUVEAU DISPOSITIF DE TARIFICATION DES COMMISSIONS D’INTERVENTION, EN COURS D’ÉLABORATION, SERA PLUS LISIBLE ET PERMETTRA DE PRENDRE EN COMPTE EN PRIORITÉ TOUTES LES OPÉRATIONS CRÉDITRICES DE LA JOURNÉE AVANT IMPUTATION DES OPÉRATIONS DÉBITRICES.

* Pour rappel, le ministre de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire avait annoncé début septembre s'être mis d'accord avec les banques françaises pour plafonner les frais d'incident bancaire et mieux informer les clients en difficulté financière. Pour plus de détails, cliquez sur

(Rédaction de Paris)