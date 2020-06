COMMUNIQUE

Attribution gratuite d'actions au profit du Directeur Général de Natixis

Décision du conseil d'administration du 20 mai 2020

Après recueil de l'avis favorable du comité des rémunérations, et comme approuvé par l'assemblée générale des actionnaires de Natixis en date du 28 mai 2019 dans sa 25e résolution, le conseil d'administration de Natixis a procédé, lors de sa séance du 20 mai 2020, à l'attribution gratuite d'actions de performance au bénéfice des membres du comité de Direction générale de Natixis. 77 783 actions de performance sont attribuées au profit du Directeur Général de Natixis, pouvant donner lieu à une acquisition maximale de 93 339 actions en fonction de l'application de la condition de performance.

Il est précisé que l'acquisition de ces actions ne deviendra définitive qu'à l'issue d'une période de quatre ans et sous réserve du respect de conditions de présence et de performance. L'acquisition desdites actions est subordonnée à la performance relative de l'action Natixis, mesurée sur la base du « Total Shareholder Return », par rapport à celle de l'indice Euro Stoxx Banks. Elle dépend également de la performance RSE de Natixis.

En outre, 100 % des actions qui seront livrées au dirigeant mandataire social à l'échéance de la période d'acquisition seront soumises à une obligation de conservation jusqu'à la cessation de tout mandat social qu'il exercerait au sein du Groupe BPCE.

Free share allocation for the Chief Executive Officer of Natixis Board of Directors' decision of May 20, 2020

On May 20, 2020, based on the positive opinion of the Compensation Committee, and as approved by Natixis' General Shareholders' Meeting held on May 28, 2019 in its 25th resolution, Natixis' Board of Directors granted performance shares to the members of the Senior Management Committee. 77,783 performance shares are allocated to the Chief Executive Officer, which can lead to a maximum acquisition of 93,339 shares, depending on the attainment of the performance condition.

The shares will only be vested at the end of a four-year period and subject to performance and presence conditions. The vesting of the shares is subject to the relative performance (Total Shareholder Return) of Natixis' share against the Euro Stoxx Banks index. It also depends on the Natixis ESR performance.

Furthermore, 100% of the shares delivered to the Chief Executive Officer at the end of the Vesting Period will be subject to a lock-in period ending upon the termination of any Chief Executive office within BPCE Group.

