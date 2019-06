Natixis : DECLARATION DE NATIXIS

Paris, le 20 juin 2019

DECLARATION DE NATIXIS

Des informations de presse circulent sur une partie des investissements d’H20, un des affiliés de Natixis Investment Managers.

Ces informations, qui sont par ailleurs transparentes dans la communication de H2O, ont entraîné la suspension de la notation d’un des fonds de H20 par Morningstar en soulignant le risque d’un potentiel conflit d’intérêts qui n’est pas avéré. Ces éléments ne remettent aucunement en cause la liquidité et la performance des fonds de H20.

H20 communiquera prochainement et en détail pour répondre à l’ensemble des questions soulevées par la publication de ces informations.

