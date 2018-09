Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

(+3,84% à 5,99 euros)Natixis bénéficie de la cession de ses activités de détail à BPCE. Le broker Jefferies explique que cette opération renforce la stratégie asset-light de la banque et augmente sa capacité à déployer plus de capital pour des acquisitions. Celui-ci passe de 1 à 2,5 milliards d'euros. Selon l'analyste, la porte est ouverte à des opérations plus importantes.