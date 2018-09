Natixis : Des dirigeants des secteurs publics et privés lancent le Tobacco-Free Finance Pledge - 26/09/2018

Des dirigeants des secteurs publics et privés lancent le Tobacco-Free Finance Pledge

New York, 26 septembre 2018 : Pour la première fois, des dirigeants du monde de la finance se joignent aux dirigeants de gouvernement et de la santé pour lancer aujourd'hui le Tobacco-Free Finance Pledge.

Le Tobacco-Free Finance Pledge encourage les signataires à envisager l'adoption de politiques visant à la sortie du financement du secteur du tabac en ce qui concerne les crédits, assurances et investissements, conformément aux Objectifs de Développement Durable des Nations Unies et à la Convention-cadre de l'Organisation mondiale de la santé sur la lutte antitabac. L'objectif est de réduire le nombre de personnes qui meurent chaque année à la suite de maladies liées au tabac, estimé à 7 millions de personnes par an1. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la consommation de tabac est la principale cause de décès pouvant être évitée.

Cette initiative, co-sponsorisée par les gouvernements français et australien a été lancée aujourd'hui au Siège de l'ONU dans le cadre de l'Assemblée générale des Nations Unies. Lors de cet événement, de nombreuses personnalités se sont exprimées, notamment la Princesse Dina Mired de Jordanie, Mme Agnès Buzyn, Ministre des Solidarités et de la Santé en France, M. Paul Blokhuis, Secrétaire d'État à la Santé, au Bien-être et aux Sports aux Pays-Bas, Dr. Tedros Adhanom, Directeur général de L'Organisation Mondiale de la Santé, Dr. Vera Luiza da Costa e Silva, Chef du Secrétariat de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac, Mme Annette Dixon, Vice-Présidente du Groupe de la Banque mondiale pour le développement humain, John Chiang, Trésorier de l'Etat de Californie, M. Jean-Laurent Bonnafé, Administrateur Directeur général de BNP Paribas, Denis Duverne, Président du Conseil d'Administration d'AXA, Adam Tindall, Président-directeur général d'AMP Capital et François Riahi, Directeur général de Natixis.

Le Tobacco-Free Finance Pledge a été initié par l'organisation à but non lucratif Tobacco Free Portfolios. Il a été développé par Dr Bronwyn King, CEO de Tobacco Free Portfolios et radio-oncologue, et ses équipes, en collaboration avec les Nations Unies et, au sein du secteur financier, les dirigeants de AXA, BNP Paribas, AMP Capital et Natixis.

Le « Pledge » a été lancé aujourd'hui avec plus de 120 « signataires fondateurs » et « supporters ». Parmi eux, de nombreuses institutions financières du monde entier représentant des milliers de milliards de dollars de capitaux, dont plus de 6,4 billions de dollars d'actifs sous gestion, plus de 1,8 billions de dollars de portefeuilles de prêts aux entreprises (corporate loan books) et plus de 179 milliards de dollars de primes d'assurance. Le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario, représentant 193,9 milliards de dollars canadiens d'actifs nets au 30 juin 2018, a également signé le « Pledge » aujourd'hui et a annoncé s'inscrire dans cette démarche sans tabac.

La communauté financière mondiale reconnaît l'augmentation des résistances commerciales, réglementaires et sociales auxquelles fait face l'industrie du tabac et la nécessité d'adopter une approche particulière vis-à-vis du tabac en mettant fin à toutes les relations commerciales et financières avec cette industrie. Le secteur financier a longtemps été la pièce manquante dans le contrôle du tabac, considérant cette industrie comme un acteur « classique » de l'économie mondiale, et la finançant par le biais de prêts, d'assurances et d'investissements. Cette déclaration publique de soutien aux politiques visant à la sortie du financement du tabac, et l'appel lancé aux autres acteurs à soutenir cette initiative, sont une étape décisive, marquée par des changements de plus en plus importants.

MSCI, le plus grand fournisseur mondial d'indices ESG (Environmental, Social and Governance)2 et de recherche3, a annoncé aujourd'hui le lancement d'une série d'indices Ex Tobacco Involvement. Cette série d'indices sera une

offre standard facilement accessible, simple à mettre en œuvre et qui maintiendra le coût d'adoption bas, réduisant les obstacles à la suppression du tabac au sein des portefeuilles passifs et actifs.

L'abandon du financement du tabac est aujourd'hui une question inscrite à l'ordre du jour des conseils d'administration des institutions financières dans le monde entier.

Citations :

Fondateur du « Pledge »

1.Dr Bronwyn King, CEO de Tobacco Free Portfolios et radio-oncologue

"Je suis ravie que Tobacco Free Portfolios ait fondé le Tobacco-Free Finance Pledge en partenariat avec des leaders mondiaux. Cette initiative illustre les actions nécessaires pour atteindre les Objectifs de Développement Durable et pour nous rapprocher d'un monde sans tabac."

Membres collaborateurs

2. Thomas Buberl, Directeur Général, Groupe AXA

"En tant qu'assureur de santé, nous constatons chaque jour les conséquences du tabagisme sur la santé et le bien-être des individus. Chez AXA, nous souhaitons que chacun puisse vivre en bonne santé et contribuer positivement à la société. En 2016, nous étions le premier investisseur et assureur mondial à cesser d'investir et d'assurer le tabac, avec la conviction forte que seule une action collective puisse apporter des changements réels. C'est pourquoi je suis très fier de voir aujourd'hui la force de cet engagement collectif."

3. François Riahi, Directeur Général, Natixis

"Nous sommes déterminés à apporter une contribution positive à la société dans son ensemble. C'est notre responsabilité. C'est aussi le fondement de notre stratégie pour créer de la valeur dans la durée. Partie prenante de la dynamique mondiale en faveur d'une finance sans tabac, Natixis s'engage à accompagner les acteurs publics et financiers pour avancer ensemble et associer les paroles aux actes."

4. Jean-Laurent Bonnafé, Administrateur Directeur Général, BNP Paribas

"Notre mission au service de l'économie s'accompagne d'un impact positif sur la société, c'est ce à quoi nous nous sommes engagés. Cela signifie notamment préserver la santé des générations présentes et futures. C'est la raison pour laquelle nous considérons le Tobacco-Free Finance Pledge comme une initiative majeure. Alors que nous avons mis fin à nos activités de financement et d'investissement relatives aux entreprises du tabac, nous sommes fiers d'être parmi les signataires fondateurs de cette initiative."

5. Adam Tindall, PDG, AMP Capital

"AMP Capital croit fermement à l'investissement et à l'engagement responsables pour apporter un changement significatif dans la communauté. Notre position vis-à-vis du tabac reconnaît que le tabac est un produit distinct, ne présentant aucun niveau de consommation sain ou d'opportunité pour un engagement effectif. Il reflète les changements des attentes de nos clients qui ne veulent plus investir dans des produits nuisibles."

6. Fiona Reynolds, Chief Executive Officer, Principles for Responsible Investment

"Les investisseurs sont de plus en plus préoccupés par l'augmentation des réglementations sur les produits liés au tabac. Ce constat, associé à l'inquiétude des parties prenantes concernant les produits du tabac, implique que beaucoup d'acteurs choisissent de ne pas détenir à terme d'actions liées au tabac."

7. Eric Usher, Directeur, UN Environment Finance Initiative (UNEP FI)

"Nous avons besoin d'une action mondiale étendue pour atteindre les Objectifs de Développement Durable de l'ONU. Le contrôle du financement de l'industrie du tabac est un exemple concret pouvant aider à atteindre 14 des 17 Objectifs. Le monde de la finance doit faire partie de la solution, et le « Pledge » est une réelle avancée pour atteindre une finance durable et une société en meilleure santé."

8. Butch Bacani, Leader du programme, Organisation des Nations Unies pour l'environnement durable (PSI)

"En tant que gestionnaires de risques, assureurs et investisseurs, l'industrie de l'assurance joue un rôle clé dans la promotion de la santé et du bien-être. En signant Tobacco-Free Finance Pledge, les assureurs participent à la prévention d'un milliard de décès prévus en ce XXIème siècle en raison de maladies liées au tabac. Arrêter, c'est la seule solution saine et durable."

Annonce sans tabac

9.Barbara Zvan, chef de la direction et de la stratégie, le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario

"Compte tenu de la résistance réputationnelle, sociale et commerciale à laquelle l'industrie du tabac est aujourd'hui confrontée, nous doutons que cela représente encore une opportunité d'investissement attractive pour un investisseur de long-terme. Signer ce « Pledge » renforce et institutionnalise notre conviction que le tabac n'est plus un investissement judicieux pour notre Fonds."

