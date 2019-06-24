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NATIXIS

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Natixis : H20 (Natixis) a vendu une partie de ses obligations privées

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24/06/2019 | 07:26

24 juin (Reuters) - LE FONDS H20 DE NATIXIS A ANNONCE LUNDI:

* AVOIR VENDU UNE PARTIE DE SES OBLIGATION PRIVEES

* H20 DIT AVOIR DEPRECIÉ LE SOLDE DE SES OBLIGATIONS PRIVÉES EN CONFORMITÉ AVEC LA REGLEMENTATION UCITS

* CETTE DEPRECIAITON A RAMENE LA VALORISATION DE CES FONDS A MOINS DE 2% DE SES ACTIFS SOUS GESTION

* H20-SUITE A CETTE DEPRECIATION, LES FONDS SERONT VALORISÉS AVEC UNE DECOTE COMPRISE ENTRE 3% ET 7%

* H20 ANNONCE LA SUPPRESSION DE TOUTE COMMISSION D'ENTRÉE SUR SES FONDS JUSQU'À NOUVEL AVIS

Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Paris)

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CA 2019 8 700 M
EBIT 2019 2 458 M
Résultat net 2019 1 776 M
Dette 2019 -
Rendement 2019 11,0%
PER 2019 6,17
PER 2020 7,11
Capi. / CA 2019 1,23x
Capi. / CA 2020 1,20x
Capitalisation 10 739 M
Graphique NATIXIS
Durée : Période :
Natixis : Graphique analyse technique Natixis | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique NATIXIS
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesBaissièreBaissièreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne CONSERVER
Nombre d'Analystes 16
Objectif de cours Moyen 5,03 €
Ecart / Objectif Moyen 48%
Révisions de BNA
Dirigeants
Nom Titre
François Riahi Chief Executive Officer
Laurent Mignon Chairman
Veronique Sani Chief Operating Officer
Nathalie Bricker Chief Financial Officer
Henri Proglio Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
NATIXIS-17.31%13 990
CITIC LTD-7.58%39 700
MACQUARIE GROUP LTD15.97%27 565
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC24.53%10 093
CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT CO LTD-5.59%6 775
INVESTEC14.67%5 998
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