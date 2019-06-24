Natixis : H20 (Natixis) a vendu une partie de ses obligations privées

24 juin (Reuters) - LE FONDS H20 DE NATIXIS A
ANNONCE LUNDI:
* AVOIR VENDU UNE PARTIE DE SES OBLIGATION PRIVEES
* H20 DIT AVOIR DEPRECIÉ LE SOLDE DE SES OBLIGATIONS PRIVÉES
EN CONFORMITÉ AVEC LA REGLEMENTATION UCITS
* CETTE DEPRECIAITON A RAMENE LA VALORISATION DE CES FONDS A
MOINS DE 2% DE SES ACTIFS SOUS GESTION
* H20-SUITE A CETTE DEPRECIATION, LES FONDS SERONT VALORISÉS
AVEC UNE DECOTE COMPRISE ENTRE 3% ET 7%
* H20 ANNONCE LA SUPPRESSION DE TOUTE COMMISSION D'ENTRÉE
SUR SES FONDS JUSQU'À NOUVEL AVIS
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(Rédaction de Paris)