Natixis : H2O (Natixis) cède des titres de dette pour endiguer la décollecte

* H2O cède certains titres, déprécie le solde dans ses comptes

* La société renonce à toute commission d'entrée

* Le titre Natixis rebondit en Bourse

par Pascale Denis et Matthieu Protard

PARIS, 24 juin (Reuters) - H2O Asset Management, filiale de gestion de Natixis mise sous pression par la suspension de la notation d'un de ses fonds, a annoncé lundi avoir cédé certaines obligations privées et renoncer jusqu'à nouvel avis à percevoir toute commission d'entrée sur ses fonds pour endiguer la décollecte.

La société de gestion britannique, qui a contribué l'an dernier à environ 11% du bénéfice net de Natixis, a dans le même temps décidé d'abaisser les valorisations de ses fonds dans une proportion allant de 3% à 7%.

La société H2O AM, qui gère quelque 31 milliard d'euros d'actifs, est dans la tourmente depuis le 19 juin, date à laquelle Morningstar a suspendu la notation d'un de ses fonds obligataires en raison de craintes sur la liquidité de certaines obligations privées composant sa partie crédit.

Ces inquiétudes ont fait plonger en Bourse l'action Natixis qui a perdu près de 14% de sa valeur en l'espace de deux jours.

Elles ont aussi soulevé des interrogations sur l'organisation de la banque française dans le métier de gestion d'actifs et le contrôle des risques.

H2O, qui a dans la foulée essuyé une décollecte massive d'environ 1,4 milliard d'euros la semaine dernière, espère pouvoir à nouveau attirer les investisseurs en renonçant, pour un temps du moins, à prélever des commissions d'entrée.

La société a précisé avoir déprécié dans ses comptes le solde de ses titres de dette privée et qu'en valeur cumulée, ces titres représentent désormais moins de 2% des encours sous gestion de ses fonds.

"Après cette dépréciation, déclenchée par des articles de presse qui ont asséché la liquidité et élargi les écarts de prix entre offre et demande, les fonds seront valorisés avec une décote comprise entre 3% et 7%", a dit H2O AM dans un communiqué.

IMPORTANT CONTRIBUTEUR EN GESTION D'ACTIFS

A la Bourse de Paris, l'action Natixis progressait de 0,85% à 3,435 euros à 13h00. Depuis le début de l'année, le titre abandonne plus de 7%.

"H2O Asset Management a enregistré 1,4 milliard d'euros de décollecte sur six de ses fonds, selon les données publiées sur le site Internet H2O. Les rachats sont intervenus entre le mardi 18 juin et le jeudi 20 juin", souligne dans une note de recherche l'analyste de KBW, estimant que la décollecte a pu atteindre 1,9 milliard vendredi.

De son côté, Natixis a dit soutenir les mesures annoncées par H2O et s'est voulue rassurante sur la liquidité des titres détenus par la société de gestion, précisant cependant avoir avancé au 21 juin l'audit périodique de sa filiale, "afin de rétablir la confiance sur la société de gestion".

Pour la banque, la liquidité des fonds de H2O "est assurée et permettra de faire face à d'éventuels retraits supplémentaires si certains clients décidaient de vendre une partie de leurs fonds".

Elle ajoute que les actifs concernés "sont des titres de dette privée de sociétés de nature très différentes et dont aucun n'est en situation de défaut" et que "les moteurs de performance de long terme des fonds de H2O AM demeurent intacts puisqu'ils n'étaient pas liés à ce type d'investissement".

H2O est un important contributeur aux activités de gestion d'actifs de Natixis, dont le portefeuille sous gestion s'élève au total à 855 milliards d'euros. Cette filiale a apporté l'an dernier à sa maison-mère près de 420 millions de commissions de surperformance, soit 13% des revenus du pôle gestion d'actifs. (Avec Sudip Kar-Gupta à Paris et Simon Jasop à Londres, édité par Benjamin Mallet)