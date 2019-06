Natixis : H2O a vendu une partie de ses obligations privées, Natixis réaffirme son modèle

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La banque Natixis a annoncé lundi soutenir les mesures annoncées par la société de gestion H2O Asset Management, dont elle détient 50,01%, pour assurer la liquidité de ses fonds, tout en réaffirmant les principes de son modèle multi-boutiques. Ces déclarations font suite aux interrogations soulevées la semaine dernière par les investissements de H2O dans des obligations illiquides liées, notamment, au financier allemand Lars Windhorst.

"Les actifs concernés sont des titres de dette privée de sociétés de nature très différentes et dont aucun n'est en situation de défaut", a déclaré la banque dans un communiqué.

Face aux inquiétudes, "les équipes de H2O AM ont décidé de comptabiliser ces créances non pas à leur valeur de marché en situation normale, mais à une valeur de cession complète immédiate, celle-ci ayant été déterminée sur la base de cotations pour transaction obtenues ce dimanche auprès de banques internationales, indépendantes de Natixis", a indiqué le groupe.

H2O Asset Management a annoncé dans un communiqué séparé avoir cédé une partie de ses obligations privées non notées et déprécié le solde conformément à la réglementation UCITS pour la gestion d'actifs. Ce faisant, la valeur de marché globale des obligations non notées toujours en portefeuille représente désormais moins de 2% des actifs sous gestion de H2O.

Suite à cette dépréciation, H2O a indiqué que les fonds seraient valorisés avec une décote comprise entre 3% et 7%.

Par ailleurs, H2O a décidé de supprimer tous les frais d'inscription pour tous les fonds jusqu'à nouvel ordre. "Ceci permettra aux clients qui restent investis et aux nouveaux entrants de récupérer la valeur de long terme de ces titres", a indiqué Natixis.

Rappelant que "[son] modèle de gestion d'actifs s'appuie sur 25 sociétés de gestion indépendantes les unes des autres, autonomes dans leur politique d'investissement et se reposant sur des gestionnaires de talent", la banque a indiqué que les actifs sous-gestion gérés par ses 25 affiliés s'établissaient à 855 milliards d'euros au 31 mars 2019.

"Les différents styles de gestion de chacun de ces affiliés permettent d'offrir une large gamme de produits afin de satisfaire une clientèle diverse en termes de géographie et d'appétit au risque", a souligné Natixis.

H2O Asset Management gérait environ 31 milliards d'actifs à fin mars. Natixis a décidé d'anticiper l'audit périodique mené sur son affilié en l'engageant dès le 21 juin 2019 "dans le cadre du rétablissement de la confiance".

-François Berthon, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 93; fberthon@agefi.fr ed: VLV

Agefi-Dow Jones The financial newswire