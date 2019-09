Natixis IM : changements au sein de sa division française

18/09/2019 | 09:05

Natixis Investment Managers annonce des changements au sein de sa division française chez Natixis Investment Managers International.



Estelle Castres et Babak Abrar sont nommés codirigeants de la division française et remplacent Jean-François Baralon, qui devient Directeur Général de Dorval Asset Management, à compter du 3 octobre 2019.



Estelle Castres occupe depuis 2017 le poste de Channel Head for International Distribution et supervise avec succès l'activité Key Insurance Clients (KIC).



Babak Abrar est devenu Directeur Adjoint de la division Key Distribution Clients (GFI) en 2018. En parallèle de ses nouvelles fonctions, Babak sera également nommé nouveau membre du Business Development Committee (BDC).



' La France continuera à jouer un rôle clé dans le développement de certaines de nos initiatives stratégiques, notamment auprès de nos clients clés de la distribution et de l'assurance ' a déclaré Olivier Bilal, Head of International Sales and Marketing.



