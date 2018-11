Natixis IM : fusion entre Loomis Sayles et McDonnell IM

16/11/2018 | 17:02

McDonnell Investment Management LLC fusionnera avec Loomis, Sayles & Company L.P. début 2019. Les deux sociétés sont des affiliés de Natixis Investment Managers.



Située près de Chicago, McDonnell, spécialiste des stratégies d'obligations souveraines, gère aujourd'hui 11,7 Mds de dollars d'actifs. ' A l'issue de l'opération, les clients de McDonnell bénéficieront d'une offre améliorée, grâce aux ressources de Loomis Sayles en matière d'investissement et de recherche ' indique la direction.



' Nous soutenons pleinement la décision de Loomis Sayles et de McDonnell Investment Management d'unir leurs forces ', a déclaré Jean Raby, directeur général de Natixis Investment Managers. ' Le rapprochement de ces deux affiliés vient consolider notre offre obligataire et permets de dégager des synergies naturelles, qui profiteront à leurs clients respectifs. '



Natixis Investment Managers prévoit de transférer la propriété de McDonnell Investment Management à Loomis Sayles le 1er janvier 2019.



