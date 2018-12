Natixis : Investment Managers continue de renforcer son offre en private equity avec le lancement de Flexstone Partners - 13/12/2018

Paris, le 13 décembre 2018

Natixis Investment Managers continue de renforcer son offre en private equity avec le lancement de Flexstone Partners

Natixis Investment Managers annonce le lancement de Flexstone Partners, société de gestion qui regroupe trois de ses affiliés spécialisés en private equity : Euro-PE, Caspian Private Equity et Eagle Asia. Les investisseurs ont ainsi accès à une expertise internationale sur le marché du private equity. Eric Deram, précédemment fondateur et Directeur Général d'Euro-PE, est nommé Directeur Général de Flexstone Partners.

Cette annonce fait suite aux récents développements de Natixis Investment Managers dans les stratégies alternatives et les actifs réels, notamment l'acquisition de MV Credit, spécialiste européen de la dette privée et le lancement d'une offre en co-investissement dans la dette privée sur les actifs réels - immobilier, infrastructures et aviation - par son affilié Ostrum Asset Management et la Banque de Grande Clientèle de Natixis.

Avec plus d'un trillion de dollars d'actifs sous gestion1 et s'appuyant sur l'expertise de 27 sociétés de gestion spécialisées, Natixis Investment Managers est l'une des plus grandes sociétés de gestion d'actifs au monde. Elle donne accès à des gérants actifs à fortes convictions, présents dans le monde entier, chacun d'eux ayant un style d'investissement et une expertise propres dans lesquels ils ont une expérience éprouvée.

Flexstone Partners gère et conseille au total 6,7 milliards de dollars d'actifs1 et s'appuie sur une équipe internationale de plus de 40 experts du private equity, répartis dans des bureaux à Paris, New York, Singapour et Genève. Flexstone Partners est spécialisée dans la sélection et l'accès aux meilleurs gérants de private equity, dette privée, immobilier et infrastructure - en Amérique du Nord, Europe et Asie. La société est également signataire des Principes pour l'investissement responsable (PRI) des Nations Unies et cherche à saisir des opportunités de croissance durable pour ses clients. Flexstone Partners s'adresse aux investisseurs institutionnels (fonds de pension, compagnies d'assurance, fondations, institutions financières et « family offices ») à travers le monde.

Jean Raby, Directeur Général de Natixis Investment Managers a déclaré : « Avec le lancement de Flexstone Partners, nous rassemblons les expertises de certains de nos affiliés de private equity et créons pour nos clients du monde entier un point d'accès unique à une offre complète de services, conseils et solutions internationales en private equity. De la construction de portefeuilles dédiés à la sélection des meilleurs gestionnaires de fonds sur les segments du small et midcap, Flexstone Partners est un expert des investissements primaires, secondaires et co-investissements. Dans un environnement complexe où les investisseurs en quête d'opportunités de croissance à long terme se tournent de plus en plus vers les solutions alternatives, cela contribue à renforcer notre offre internationale dans cette classe d'actifs. »

Eric Deram, Directeur Général de Flexstone Partners : « Forte de plus de 20 ans d'expérience dans le private equity, les équipes de Flexstone Partners interviennent sur les marchés les plus attractifs en Amérique du Nord, Europe et Asie, afin de saisir des opportunités de croissance durable pour ses clients. Notre expertise de longue date, dans les segments difficilement accessibles du small & mid cap, nous permet d'offrir à nos clients la sélection et la diversification nécessaires pour répondre aux besoins et contraintes qui leurs sont propres. Affilié de Natixis Investment Managers, nous nous appuyons sur sa plateforme de distribution internationale, afin de nous concentrer sur la création de portefeuilles dédiés pour chacun de nos clients. »

En tant qu'affilié autonome de Natixis Investment Managers, Flexstone Partners sera gérée par ses associés et conservera son style entrepreneurial. L'équipe, composée d'associés et employés, restera actionnaire d'une part significative de Flexstone Partners.

# # #

1 Actifs sous gestion au 30 septembre 2018

A propos de Flexstone Partners

Flexstone Partners (« Flexstone »)1, affilié de Natixis Investment Managers, est l'un des principaux fournisseurs de solutions d'investissement dans les actifs non cotés, avec une portée mondiale et des équipes locales à New York2, Paris, Genève et Singapour3. Elle est spécialisée dans la sélection des meilleurs gestionnaires de fonds de capital-investissement, de dette privée, d'immobilier et d'infrastructures pour le compte de ses clients. Flexstone gère des investissements primaires et secondaires, ainsi que des co-investissements. L'expertise de Flexstone se distingue par une grande flexibilité dans la constitution de portefeuilles personnalisés, adaptés aux besoins et contraintes uniques de chaque investisseur, qu'il soit institutionnel ou particulier4. Flexstone propose une large gamme de services, allant du conseil en matière de construction de portefeuille d'actifs non cotés, à la gestion de comptes dédiés entièrement discrétionnaires et de fonds de fonds. Flexstone, avec plus de 40 professionnels, gère 6,7 milliards de dollars5. Il s'agit d'une filiale majoritairement détenue par Natixis Investment Managers, l'un des plus grands gestionnaires d'investissement au monde.

Informations complémentaires: www.flexstonepartners.com

1 - Flexstone est le nom utilisé pour identifier collectivement Flexstone et les sociétés qui composent Flexstone.

2 - A partir du 01/01/2019.

3 - A partir du 01/04/2019.

4 - Sous réserves des réglementations en matière de commercialisation propres à chaque type d'entités.

5 - Source: Flexstone Partners. Actifs sous gestion cumulés de Caspian Private Equity, de Euro Private Equity et de Eagle Asia Partners au 30/11/2018, composés des engagements pour les fonds de placement privés fermés, et de la somme de la valeur nette d'inventaire et des engagements non appelés pour les autres types de fonds ou les mandats.

A propos de Natixis Investment Managers

Natixis Investment Managers accompagne les investisseurs dans la construction de portefeuilles en offrant une gamme de solutions adaptées. Riches des expertises de 26 sociétés de gestion à travers le monde, nous proposons l'approche Active Thinking℠ pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs

quelles que soient les conditions de marché. Natixis Investment Managers est classée parmi les plus grandes sociétés de gestion d'actifs dans le monde1 (861 Mds d'euros d'actifs sous gestion2). Natixis

Investment Managers regroupe l'ensemble des entités de gestion et de distribution affiliées à Natixis Distribution, L. P. et Natixis Investment Managers S. A. Natixis Investment Managers, dont le siège social est situé à Paris et à Boston, est une filiale de Natixis. Cotée à la Bourse de Paris, Natixis est une filiale de BPCE, le deuxième groupe bancaire en France.

Provided by Natixis Investment Managers International - a portfolio management company authorized by the Autorité des Marchés Financiers (French Financial Markets Authority - AMF) under no. GP 90-009, and a public limited company (société anonyme) registered in the Paris Trade and Companies Register under no. 329 450 738.

Registered office: 43 avenue Pierre Mendès France, 75013 Paris.

1 Cerulli Quantitative Update : Global Markets 2017 a classé Natixis Investment Managers (anciennement Natixis Global Asset Management) 15ème plus grande société de gestion au monde, sur la base des actifs sous gestion au 31 décembre 2016.

2 Valeur nette des actifs au 30 septembre 2018. Les actifs sous gestion (AUM) peuvent comprendre des actifs pour lesquels des services non réglementaires dits « non-regulatory AUM services » sont proposés. Cela désigne notamment les actifs ne correspondant pas à la définition de « regulatory AUM » énoncée par la SEB dans son Formulaire ADV, Partie 1

A propos de Natixis

Natixis est la banque internationale de financement, d'investissement, de gestion d'actifs, d'assurance

et de services financiers du Groupe BPCE, deuxième acteur bancaire en France avec 31 millions de clients à travers ses deux réseaux, Banque Populaire et Caisse d'Epargne.

Avec plus de 21 000 collaborateurs, Natixis dispose d'expertises métiers fortes dans quatre domaines d'activités : la Gestion d'actifs et de fortune, la Banque de Grande Clientèle, l'Assurance et les Services

Financiers Spécialisés.

Elle accompagne de manière durable, dans le monde entier, sa propre clientèle d'entreprises,

d'institutions financières et d'investisseurs institutionnels et la clientèle de particuliers, professionnels et PME des deux réseaux du Groupe BPCE.

Mise à jour des chiffres : 30 septembre 2018