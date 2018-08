Natixis : La chute de la livre turque fragilise les marchés émergents

HONG KONG (Agefi-Dow Jones)--La poursuite de la baisse de la livre turque fragilise d'autres marchés émergents lundi, alors que les mesures annoncées par la banque centrale turque peinent à rassurer les investisseurs.

La banque centrale a indiqué lundi matin qu'elle fournirait "toutes les liquidités nécessaires" aux banques du pays pour rétablir la stabilité financière. Cependant la livre turque cède encore 7%, à 6,88 livres pour un dollar, après avoir chuté à un plus bas de 7,13 livres pour dollar tôt lundi matin.

Cette baisse a ravivé les craintes sur des marchés émergents fortement dépendants des flux d'investissements internationaux. Le rand sud-africain a chuté de plus de 9% lundi matin, avant de se reprendre. Il cède encore près de 3% face au dollar. En Indonésie, les coûts d'assurance contre les défauts (CDS) des émetteurs de dette ont bondi de 13,8% tandis que la Bourse de Djakarta a terminé en baisse de 3,6%. Aux Philippines, les CDS ont grimpé de 10%, selon Markit.

L'effondrement de la livre turque "n'aurait pas pu se produire à un pire moment, alors que les investisseurs étaient déjà nerveux", a souligné Kerry Craig, stratégiste de marché pour JPMorgan Asset Management.

La crise turque intervient dans un contexte de hausse des taux aux Etats-Unis et d'appréciation du billet vert, qui pénalisent un certain nombre de pays émergents en renchérissant le coût de leur dette en dollar et en provoquant des sorties de capitaux. "Des années de politique monétaire accommodante aux Etats-Unis se sont traduites par des afflux de liquidités vers les marchés émergents. Si les entrées de capitaux sont graduelles, les sorties peuvent être violentes", a commenté de son côté Trinh Nguyen, économiste en charge des marchés émergents chez Natixis.

Dans son dernier rapport sur la stabilité financière mondiale, le Fonds monétaire international estimait que la poursuite du resserrement monétaire aux Etats-Unis pourrait diminuer les investissements dans les marchés émergents d'environ 35 milliards de dollars par an.

-Saumya Vaishampayan et Mike Bird, The Wall Street Journal

(Version française François Schott) ed: LBO

Agefi-Dow Jones The financial newswire