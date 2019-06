Natixis : La valeur du jour à Paris - NATIXIS continue de reculer malgré les précisions d'H2O sur les obligations illiquides

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

En finance, la confiance est primordiale et quand elle est entamée, il est parfois difficile de la retrouver. Natixis en fait l’expérience, son titre perdant encore 3,68% à 3,352 euros après avoir déjà chuté de près de 12% hier. A contrario, les autres valeurs bancaires sont bien orientées aujourd'hui. Sa filiale H2O Asset Management a pourtant apporté hier soir des précisions sur son exposition aux obligations illiquides, qui suscite l’inquiétude des investisseurs.H2O Asset Management a précisé que les obligations sans notation représentaient au 20 juin respectivement 4,3%, 9,7% et 8,3% des encours des fonds H2O Adagio, H2O Allegro et H2O MultiBonds. Il a souligné que cette exposition fait l'objet d'une communication mensuelle.Morningstar, qui a mis le feu aux poudres en suspendant la note du fonds H2O Allegro, s'inquiète plus précisément que 4,2% des actifs du fonds H2O Allegro soient investis dans des obligations illiquides émises par des sociétés contrôlées par le financier allemand Lars Windhorst. A ce sujet, le directeur général du gestionnaire d'actifs, Bruno Castres, a précisé que ces obligations représentaient entre 0,2% et 2,7% de l'actif net des fonds de sa société. Il a ajouté que les obligations illiquides représentaient entre 5% et 10% des actifs des fonds, respectant ainsi la réglementation européenne pour les fonds UCITS.Le gestionnaire d'actifs a rappelé que ses positions sont principalement financées par des futures et des contrats de change à terme, ce qui laisse beaucoup de trésorerie disponible dans les fonds. Le cash et les titres monétaires représente ainsi par exemple 56% des actifs du fonds H2O Adagio.S'agissant du risque de conflit d'intérêt induit par la présence de Bruno Castres au comité consultatif de Tennor Holding, le fonds d'investissement de Lars Windhorst, le Directeur général d'H2O va démissionner de ce poste à la demande de Natixis.La banque a précisé ce matin que H2O Asset Management avait enregistré une décollecte de 600 millions d'euros depuis le début du deuxième trimestre. Selon UBS, le risque est la création d'un effet boule de neige chez H2O avec une décollecte à venir. Pour autant, rejoignant l'analyse de Jefferies hier, il juge " sévère " la réaction du marché même en considérant un scénario extrême. L'analyste rappelle que le gestionnaire d'actifs contribue à hauteur de seulement 6 % à 7 % au résultat net de Natixis.