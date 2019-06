Natixis : La valeur du jour à Paris - NATIXIS domine le secteur bancaire, UBS passe à l'Achat

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Au sein d’un compartiment bancaire bien orienté en raison de la hausse des taux longs, Natixis se distingue avec une progression de 2,68% à 3,522 euros. Le titre de la banque d’affaires profite du relèvement de la recommandation d’UBS, de Neutre à Achat, avec un objectif de cours réduit de 4,80 euros à 3,90 euros. Etant donnée la chute de 12% de l’action à la suite de la suspension par Morningstar d’un fonds d’H2O AM, Allegro, le bureau d’études calcule que l’activité de gestion d’actifs du groupe affiche désormais un PER 2020 de seulement 8, soit une décote de 33% par rapport à ses pairs.En d'autres termes, l'évaluation actuelle implique que Natixis perdra plus de 15% de ses actifs sous gestion, ce qui représente environ 140 milliards d'euros d'encours en moins.L'analyste pense que le marché intègre un scénario extrême, à qui il associe une très faible probabilité.Il a révisé ses estimations pour tenir compte de 10 milliards d'euros de sorties de fonds chez H2O au cours des deux prochains trimestres, inversant ainsi la collecte de 10 milliards enregistrée en 2018. Par ailleurs, UBS ne prend pas en compte la possibilité que les autres sociétés de gestion d'actifs du groupe soient impactées par les problèmes d'H2O.H2O Asset Management a indiqué hier soir que ses encours s'élevaient à 27 milliards d'euros au 26 juin contre 31 milliards d'euros à fin mars. Il a ajouté que les rachats se sont sensiblement réduits à un niveau environ cinq fois inférieur à leur maximum (le 21 juin), pour s'établir aujourd'hui à 450 millions d'euros.