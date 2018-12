Natixis : La valeur du jour à Paris - NATIXIS lance un avertissement en raison d'un problème de couverture sur des dérivés actions

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Plus forte baisse du SBF 120, Natixis perd 6,87% à 4,147 euros au lendemain d’un profit warning, dont l’impact a été amorti par la confirmation du versement d’un dividende exceptionnel de 1,5 milliard d'euros. La banque française a été victime d’une stratégie de couverture déficiente dans les conditions de marché actuelles (forte volatilité) pour des produits dérivés actions en Asie. Cet accident de marché entrainera une réduction des revenus de 100 millions d'euros au quatrième trimestre, à laquelle s'ajoute une provision de 160 millions pour couvrir la gestion de ce stock de produits.En conséquence, le produit net bancaire (PNB) de ses métiers est attendu en repli de 10% au quatrième trimestre et de moins de 1% sur l'exercice.Prenant en compte cette avertissement, UBS a indiqué qu'il pourrait réduire de 25% ses prévisions de résultat avant impôts pour le quatrième trimestre et de 6% ses estimations pour l'exercice 2018. Il s'attend cependant à ce que le consensus de résultats pour 2019 et 2020 ne soit pas impacté.Dans sa communication, Natixis a insisté sur le caractère exceptionnel de cet événement. La banque a aussi précisé qu'il concerne une activité dont les revenus ne contribuaient pas significativement au plan moyen terme.Les objectifs du plan stratégique New Dimension présentés début septembre 2018 sont donc tous maintenus, y compris un taux de distribution minimum de 60% en ce qui concerne le dividende ordinaire.Afin de limiter l'impact boursier de cet avertissement, Natixis a surtout confirmé le versement un dividende exceptionnel de 1,5 milliard d'euros issu de la cession des activités de banque de détail à BPCE SA, qui sera versé dès la finalisation de l'opération. Il procure un rendement de 10,7% au cours actuel, souligne Invest Securities. Ce coupon exceptionnel était jusqu'alors conditionné à l'absence d'une importante acquisition d'ici à la clôture de la transaction, qui est prévue à la fin du premier trimestre.