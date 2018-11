Natixis : Loomis Sayles et McDonnell Investment Management annoncent un accord en vue de leur rapprochement - 16/11/2018

LOOMIS SAYLES ET MCDONNELL INVESTMENT MANAGEMENT ANNONCENT UN ACCORD EN VUE DE LEUR RAPPROCHEMENT

• McDonnell Investment Management fusionnera avec Loomis Sayles début 2019

• Les deux sociétés sont des affiliés de Natixis Investment Managers

• Après l'opération, les clients de McDonnell bénéficieront d'une offre améliorée, grâce aux capacités de Loomis Sayles en matière d'investissement et de recherche

• Loomis Sayles s'adjoint une importante expertise de gestion d'obligations souveraines

Paris (16 novembre 2018) - McDonnell Investment Management LLC fusionnera avec Loomis, Sayles & Company L.P. début 2019, selon une annonce conjointe. Les deux sociétés sont des affiliés de Natixis Investment Managers. Située près de Chicago, McDonnell, spécialiste des stratégies d'obligations souveraines, gère aujourd'hui 11,7 Mds de dollars 1 d'actifs. A l'issue de l'opération, les clients de McDonnell bénéficieront d'une offre améliorée, grâce aux ressources de Loomis Sayles en matière d'investissement et de recherche.

« Chez Loomis Sayles, nous nous réjouissons de ce rapprochement qui nous permettra d'apporter un soutien opérationnel décisif à l'équipe de gestion d'obligations souveraines de McDonnell, qui pourra ainsi encore plus se consacrer à la génération d'alpha », déclare Kevin Charleston, directeur général de Loomis Sayles. « La gestion en obligations souveraines est importante pour nos clients et nous sommes ravis de développer notre offre dans ce domaine. »

Nous sommes convaincus que ce rapprochement est dans l'intérêt des clients de McDonnell et Loomis Sayles », souligne Mark Giura, directeur général et directeur des investissements de McDonnell Investment Management. « Grâce à ce rapprochement, les clients de McDonnell pourront profiter des ressources considérables de Loomis Sayles en matière de recherche et d'outils technologiques pour leurs investissements. En outre, Loomis Sayles étoffe, de façon stratégique, son offre de titres souverains et son savoir-faire sur le marché des assurances. »

« Nous soutenons pleinement la décision de Loomis Sayles et de McDonnell Investment Management d'unir leurs forces », commente Jean Raby, directeur général de Natixis Investment Managers. « Le rapprochement de ces deux affiliés vient consolider notre offre obligataire et permets de dégager des synergies naturelles, qui profiteront à leurs clients respectifs. »

Natixis Investment Managers prévoit de transférer la propriété de McDonnell Investment Management à Loomis Sayles le 1er janvier 2019. Les équipes de gestion de portefeuilles de titres obligataires de McDonnell resteront les mêmes et demeureront dans les bureaux d'Oakbrook Terrace (Illinois). La gestion des stratégies obligataires de McDonnell sera intégrée au sein de l'équipe Loomis Sayles Relative Return dans le courant de l'année 2019. En vue d'assurer une continuité pour les clients de McDonnell, Mark Giura continuera à diriger l'équipe et à gérer les relations client existantes, tout en pilotant l'intégration à Loomis Sayles.

Loomis Sayles gère 267,3 Mds de dollarsd'actifs et s'intéresse à toutes les classes d'actifs (classiques et alternatives) afin d'offrir des rendements intéressants et durables à ses clients du monde entier.

1 Au 30 septembre 2018.

McDonnell Investment Management gère des stratégies obligataires (souveraines et corporate) pour une clientèle très diversifiée, notamment des compagnies d'assurance et des clients privés fortunés.

CONTACT

Samia HadjSamia.hadj@natixis.com+44 (0) 203 405 4206

Pascale Besses-BoumardPascale.besses-boumard@shan.fr+33 (0)1 47 03 01 54

LOOMIS SAYLES

Depuis 1926, Loomis, Sayles & Company répond aux besoins des clients institutionnels et des fonds communs de placement du monde entier en matière d'investissements. Ses spécialistes donnent la priorité à la performance. Dans cette optique, ils puisent dans les résultats d'une recherche interne approfondie et une approche intégrée de l'analyse des risques pour prendre des décisions avisées. Ses équipes de gérants, de stratèges, d'analystes et de négociateurs travaillent de concert à l'évaluation des segments du marché et de toutes les opportunités d'investissement parmi les classes d'actifs classiques et différents instruments alternatifs. Fidèle à sa mission d'offrir des performances intéressantes et stables à ses clients, Loomis Sayles dispose des ressources, de la capacité d'anticipation et de la marge de manœuvre nécessaires pour dégager de la valeur sur des marchés liquides ou non, et a ainsi su gagner la confiance et le respect de clients du monde entier, qui lui ont confié 267,3 Md** d'actifs (au 30 septembre 2018).

Le total des stratégies comprend tous les actifs gérés par chaque équipe.

**Y compris les actifs de Loomis, Sayles & Co LP et Loomis Sayles Trust Company LLC. Loomis Sayles Trust Company est une filiale à 100 % de Loomis, Sayles & Company LP.

NATIXIS INVESTMENT MANAGERS

Natixis Investment Managers accompagne les investisseurs dans la construction de portefeuilles en offrant une gamme de solutions adaptées. Riches des expertises de 26 sociétés de gestion à travers le monde, nous proposons l'approche Active Thinking℠ pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs quelles que soient les conditions de marché. Natixis Investment Managers est classée parmi les plus grandes sociétés de gestion d'actifs dans le monde1 (861 Mds d'euros d'actifs sous gestion2). Natixis Investment Managers regroupe l'ensemble des entités de gestion et de distribution affiliées à Natixis Distribution, L. P. et Natixis Investment Managers S. A. Natixis Investment Managers, dont le siège social est situé à Paris et à Boston, est une filiale de Natixis. Cotée à la Bourse de Paris, Natixis est une filiale de BPCE, le deuxième groupe bancaire en France.

1 Cerulli Quantitative Update : Global Markets 2017 a classé Natixis Investment Managers (anciennement Natixis Global Asset Management) 15ème plus grande société de gestion au monde, sur la base des actifs sous gestion au 31 décembre 2016.

2 Valeur nette des actifs au 30 septembre 2018. Les actifs sous gestion (AUM) peuvent comprendre des actifs pour lesquels des services non réglementaires dits « non-regulatory AUM services » sont proposés. Cela désigne notamment les actifs ne correspondant pas à la définition de « regulatory AUM » énoncée par la SEB dans son Formulaire ADV, Partie 1.