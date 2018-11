Natixis : Mirova veut doubler ses encours d’ici à 5 ans pour atteindre 20 milliards d’euros - 26/11/2018

Paris, le 26 novembre

Mirova veut doubler ses encours d'ici à 5 ans pour atteindre 20 milliards d'euros

Mirova, la société de gestion dédiée à l'investissement durable et affilié de Natixis Investment Managers, vise 20 milliards d'encours d'ici à 5 ans en continuant à miser sur l'innovation pour

renforcer son offre auprès des clients institutionnels et du secteur du retail, et en explorant de nouveaux territoires d'impact.

Première société de gestion dédiée à l'investissement responsable lors de sa création il y a 5 ans,

Mirova met au cœur de ses stratégies de gestion le financement d'une économie durable afin de

concilier performance financière et impact environnemental et social.

Le marché de la finance durable a connu une véritable montée en puissance depuis quelques années, tiré par la demande des investisseurs et encouragé par la régulation. Lors de la COP 21 en 2015, les acteurs financiers réalisent le rôle qu'ils peuvent jouer dans la lutte contre le changement climatique. Depuis, la mise en place d'une régulation promouvant la finance verte a permis au marché de s'ouvrir, pour que l'intégration des critères dits « ESG » deviennent peu à peu la norme.

Mirova a su s'inscrire comme une société précurseur et un acteur de référence dans le domaine de la gestion de « conviction » (leader sur le marché de la gestion financière solidaire1, lancement de la 4ème génération de fonds dédié aux énergies renouvelables, accompagnement du marché des green bonds et lancement de fonds dédiés) et le déploiement de l'approche ISR sur l'ensemble des classes d'actifs, en s'appuyant sur une équipe solide d'analystes extra-financiers. Convaincu de la nécessité de créer de l'impact et de le démontrer, Mirova a par ailleurs été l'une des premières sociétés à mettre en place des indicateurs propres comme l'impact carbone, ou l'impact emploi, afin de mesurer l'effet réel de ses investissements. La société est la seule à afficher aujourd'hui, sur l'ensemble de

ses portefeuilles, une empreinte carbone de 2°C.

Dans un marché qui s'est largement ouvert aux enjeux de demain, le positionnement de Mirova a su convaincre de plus en plus d'investisseurs : de 3,6 Mds d'euros en décembre 2013, les actifs sous gestion sont passés à 10,2 Mds d'euros à fin septembre 2018.

En 5 ans, Mirova a connu une croissance forte sur l'ensemble de ses stratégies : les expertises taux et actions représentent aujourd'hui près de 2/3 des actifs sous gestion, soit 7 Mds d'euros, les infrastructures totalisent près de 1/3, soit 2,9 Mds d'actifs sous gestion. L'expertise dédiée au capital

naturel a, quant à elle, vu le jour en 2017, et été consolidée par l'acquisition de la société Althelia

Ecosphère.

« Nous sommes fiers d'afficher depuis 2013 une croissance aussi forte, déclare Anne-Laurence

Roucher, directrice générale déléguée de Mirova, en charge du développement, qui illustre bel et bien notre capacité à proposer des solutions d'investissement performantes et durables ». La société se

déploie également hors des frontières françaises : Mirova a créé des divisions aux Etats-Unis et au Royaume-Uni.

Portée par cette forte dynamique, Mirova ambitionne de doubler ses encours d'ici à 5 ans. La société vise 20 milliards d'euros, avec le renforcement de sa position auprès des clients institutionnels et la poursuite du développement sur le segment de la clientèle retail et des Conseillers en Gestion de Patrimoine grâce à de nouvelles offres dédiées. « Nous sommes persuadés qu'un des grands enjeux aujourd'hui est la capacité à réorienter l'épargne des ménages vers la finance durable, affirme Philippe Zaouati, Directeur Général de Mirova. Cela répond à la fois à des besoins de financement, mais aussi à une demande croissante des épargnants : il est primordial de proposer aux particuliers des produits lisibles, de qualité, et qui rendent compte de leur impact. »

Mirova prévoit enfin d'explorer de nouveaux territoires « d'impact investing », comme la biodiversité et

le capital humain.

1 En 2017, Mirova est leader en France sur le marché de la gestion financière solidaire (encours global des OPC solidaires) avec 31,2 % de part de marché (source : Finansol)

Contact presse

Mirova Margaux Béal

Tel. +33 (0)1 44 50 58 80 margaux.beal@shan.fr

A propos de Mirova

Mirova est une société de gestion dédiée à l'investissement responsable. Grâce à sa gestion de

conviction, l'objectif de Mirova est de combiner création de valeur sur le long terme et développement durable. Pionniers dans de nombreux domaines de la finance durable, les talents de Mirova ont pour ambition de continuer à innover afin de proposer à leurs clients des solutions adaptées à leurs besoins et à fort impact.

Mirova

Société de gestion de portefeuille - Société Anonyme RCS Paris n°394 648 216 - Agrément AMF n° GP 02-014 59, Avenue Pierre Mendes France - 75013 - Paris

Mirova est une filiale de Natixis Investment Managers International.

> En savoir plus :www.mirova.com > Suivez-nous sur :

A propos de Natixis Investment Managers

Natixis Investment Managers accompagne les investisseurs dans la construction de portefeuilles en offrant une gamme de solutions adaptées. Riches des expertises de 26 sociétés de gestion à travers le monde, nous proposons l'approche Active Thinking℠ pour aider nos clients à atteindre leurs

objectifs quelles que soient les conditions de marché. Natixis Investment Managers est classée parmi les plus grandes sociétés de gestion d'actifs dans le monde1 (861 Mds d'euros d'actifs sous gestion2).

Natixis Investment Managers regroupe l'ensemble des entités de gestion et de distribution affiliées à Natixis Distribution, L. P. et Natixis Investment Managers S. A. Natixis Investment Managers, dont le siège social est situé à Paris et à Boston, est une filiale de Natixis. Cotée à la Bourse de Paris, Natixis est une filiale de BPCE, le deuxième groupe bancaire en France.

Provided by Natixis Investment Managers International - a portfolio management company authorized by the Autorité des Marchés Financiers (French Financial Markets Authority - AMF) under no. GP 90-009, and a public limited company (société anonyme) registered in the Paris Trade and Companies Register under no. 329 450 738. Registered office: 43 avenue Pierre Mendès France, 75013 Paris.

1 Cerulli Quantitative Update : Global Markets 2017 a classé Natixis Investment Managers (anciennement Natixis Global Asset

Management) 15ème plus grande société de gestion au monde, sur la base des actifs sous gestion au 31 décembre 2016.

2 Valeur nette des actifs au 30 septembre 2018. Les actifs sous gestion (AUM) peuvent comprendre des actifs pour lesquels des services non réglementaires dits « non-regulatory AUM services » sont proposés. Cela désigne notamment les actifs ne correspondant pas à la définition de « regulatory AUM » énoncée par la SEB dans son Formulaire ADV, Partie 1.